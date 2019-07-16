Блог для ушей: какие украинские медиа запустили подкасты

Недавно «Телекритика» сообщала о скачке популярности подкастов в США и их использовании в рекламных целях. Сегодня поговорим об Украине и о том, какие украинские медиа уже запустили подкасты.

В нашей стране рынок аудиоблогов развивается очень медленными, но уверенными шагами. Поскольку среди украинцев нет моды слушать подкасты, активная аудитория даже самых удачных проектов количественно не сравнится с потребителями радио или ТВ.

Украинские подкасты берут качеством, а не количеством. Современные и профессиональные аудиоблоги производят онлайн-радиостанции, авторы бизнес-тренингов и публичные деятели.

Тематика: бизнес

KMBS (Киево-Могилянская бизнес-школа)

В аудиоинтервью ведущие лекторы Киево-Могилянской бизнес-школы и приглашенные успешные личности по кирпичикам разбирают бизнес-основы. Тут и «Оценка инвестиционного проекта» , и «Бизнес-аналитика» , и «Бирюзовые организации. Принципы и практики холакратии» и многое другое. Подкасты публикуют на украинском и английском языках.

«Новое Время»

Прошлым летом онлайн-издание «Новое Время» запустило подкасты для тех, кто не успел прослушать передачи «Радио НВ». Удобно, что слушатель может выбрать любую платформу для прослушивания – Mixcloud, Soundcloud или iTunes.

Тематика: история и личности

WAS.MEDIA

WAS позиционирует себя как журнал потрясающих историй. Здесь вы найдете «яркие истории о героях и мерзавцах, подвигах и пороках; все самое интересное за 3000 лет истории человечества». Аудиоверсия журнала хорошо воспринимается на слух, несмотря на историческое содержание.

«Акустика тіней»

Серию «Акустика тіней» ведет журналистка Иванна Шкромида. И если вы думаете, что жизнь классиков мировой литературы – это скучно, значит вы просто не слушали ее подкасты. Гессе, Камю, Оруэлл, Буковски и другие писатели с биографическими фактами, комментариями критиков и музыкой в тему.

ТСН.ua

Один из крупнейших новостных порталов не отстает от тренда и запустил отдельную рубрику «Подкасты» на сайте ТСН. Здесь смешные аудиоподборки высказываний украинских политиков под хитовую музыку, правда и мифы и «неудобные» вопросы о сексе, а еще тематические подкасты популярных личностей и ведущих. Например, можно послушать впечатления телеведущего Дмитрия Комарова от поездки на Фукусиму.

«Куншт»

Для журнала «Куншт» наука – это искусство. Среди их подкастов рубрика «Женское дело» о женщинах-ученых: работница NASA, первооткрывательницы ядерного синтеза и ДНК, первая обладательница Нобелевской премии и другие. Журнал рассказывает о выдающихся «не мужчинах», которые своими открытиями разрушают гендерные предрассудки.

Тематика: музыка и авторское

Old Fashioned Radio

Список подкастов Old Fashioned Radio часто обновляется дневниками джазовых фестов, «Old-school по-украински», плейлистами музыкантов и лайвами с концертов. На OFR звучит 4 потока: джаз и блюз, фанк и соул, рок и современная украинская музыка.

«Аристократы»

Подкасты радио «Аристократы» пользуются особой популярностью. Им посвятили отдельную рубрику на сайте , где публикуют интервью с музыкантами, шоу с актуальными политическими/экономическими событиями и сборники с новой музыкой.

Urban Space Radio

Колоритное ивано-франковское онлайн-радио транслирует передачи о психологии, городском планировании, моде и музыке. Вещают писатель Юрий Издрык и продюсер группы «Перкалаба» Олег Гнатив.

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