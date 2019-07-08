Будущее – в подкастах: новое направление для рекламных кампаний

Поскольку многие медиа не используют возможности подкастов как инструмента продвижения, размер рекламного рынка подкастов сейчас невелик. Аналитическое издание businessinsider.com опубликовало важное исследование роста целевой аудитории подкастов в США.

Статистика роста базы слушателей

Как видим, за последнее десятилетие общее число слушателей подкастов в США возросло с 18% до 44%. Более четверти (26%) потребителей старше 12 лет теперь слушают подкасты ежемесячно, по сравнению с 12% пять лет назад. И хотя просмотр видео занимает больше половины времени ежедневного потребления медиа, подкасты одержали первенство. По оценкам Business Insider Intelligence, к 2023 году в США будет около 106 млн постоянных слушателей подкастов.

Вывод: за 10 лет число слушателей подкастов в США возросло в 2,4 раза, причем в будущем прогнозируется положительная динамика в 106 млн слушателей.

Анализ возрастной категории

Из инфографики следует, что возрастной интервал в 35-54 года является пиковым в прослушивании подкастов (36%). Помимо этого сегмента платежеспособной аудитории, высокую частоту прослушивания в месяц (34%) показывают пользователи с 18 до 34. Затем следует население 55+ с показателем в 19%, а наиболее пассивной аудиторией является молодежь в возрасте 12-17 лет.

Вывод: при создании подкастов стоит ориентироваться на аудиторию возрастной категории 35-54, поскольку они наиболее заинтересованы в прослушивании.

Целесообразность размещения рекламы в подкастах

Постоянные слушатели проигрывают до конца все или большинство подкастов. По данным Edison Research и Triton Digital, 44% ежемесячных пользователей обязательно завершают раздел подкаста, а 43% дослушивают весь эпизод до конца.

По данным Edison Research и Triton Digital, 44% ежемесячных пользователей обязательно завершают раздел подкаста, а 43% дослушивают весь эпизод до конца. Слушатели более восприимчивы к рекламе в подкастах, чем при потреблении контента в других источниках информации . 55% респондентов старше 18 лет утверждают, что они всегда или иногда обращают внимание на рекламу в подкастах. Для сравнения, рекламу на радио воспринимают 45%, на телевидении— 44%, в музыкальных стримах— 41%, а в онлайн-видео— 34%. Почему так получается? Большинство рекламных объявлений размещают внутри подкаста, за содержанием которого слушатели внимательно следят.

. 55% респондентов старше 18 лет утверждают, что они всегда или иногда обращают внимание на рекламу в подкастах. Для сравнения, рекламу на радио воспринимают 45%, на телевидении— 44%, в музыкальных стримах— 41%, а в онлайн-видео— 34%. Почему так получается? Большинство рекламных объявлений размещают внутри подкаста, за содержанием которого слушатели внимательно следят. Ожидается, что к 2020 году расходы на рекламу подкастов в США вырастут более чем на 110% — до $659 млн. Учитывая то, что расходы на рекламу на телевидении и радио уже составляют $69 млрд и $18 млрд соответственно, эта цифра выглядит крошечной.

Вывод: база слушателей подкастов продолжает расти в США, и эти изменения, безусловно, повлияют на весь мир,

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