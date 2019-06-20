⚡46 дней в коме: сегодня скончался избитый черкасский журналист

Сразу после нападения от полученных травм Вадим впал в кому, из которой так и не смог выбраться. Всего журналист пробыл в коме 46 дней и в ночь на 20 мая скончался.

Правоохранители отрабатывают три основные рабочие версии убийства журналиста Вадима Комарова. Об этом в Facebook сообщил начальник сектора коммуникаций полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

«Дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть три основные рабочие версии – это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений», – отметил Грищенко.

По его словам, сейчас личность нападавшего не установлена. Делом занимается группа следователей следственного управления полиции Черкасской области.

«Назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на установление лица, совершившего уголовное преступление, проведен поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления, допрошены более 1300 человек, установлено и отработано более 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего», – сообщил он.

Единственная версия покушения, которую разделяют черкасские журналисты, – профессиональная деятельность Вадима Комарова. Как говорят его коллеги, для многих высокопоставленных лиц он был неудобным: задавал разоблачающие вопросы о коррупции в Черкассах, писал на резонансные темы.

Как ранее заявлял секретарь НСЖУ в Черкассах Валерий Макеев на своей странице в Facebook, незадолго до нападения Вадим Комаров собирался обнародовать материалы расследования, которое они проводили совместно в рамках телепроекта «72 часа».

По словам Макеева, они вместе готовили телесюжет по инсайдерской информации, полученной Комаровым, – в частности, он получил определенные пленки (Макеев сравнил их с «пленками Мельниченко»), которые «указывают на то, что некоторые должностные лица Черкасского городского совета (…) “доработались”».

«Они то закрывают департамент в личных своих целях, то реформируют транспортную отрасль, а теперь дошли до спортивной», – рассказал секретарь НСЖУ. По его словам, чтобы надавить на руководителя одной из спортивных школ, «они говорят, что закроют все его спортивные школы», если он «не пойдет на их условия».

Макеев отметил, что на записях можно с легкостью узнать голос одного из руководителей горсовета. Комаров анонсировал публикацию этих записей в своем блоге. Однако не успел опубликовать их из-за нападения.

В связи со смертью журналиста сегодня, 20 июня, в 14:00 у мемориальной доски памяти журналистов (Крещатик, 27а, возле здания НСЖУ), которые погибли во время исполнения профессиональных обязанностей, пройдет пресс-конференция об обстоятельствах убийства черкасского журналиста Вадима Комарова. Среди заявленных спикеров: Сергей Томиленко и Валерий Макеев.

В НСЖУ напоминают, что любая физическая агрессия в отношении журналистов в Украине недопустима. А системная безнаказанность, которую мы видим в стране, провоцирует новые атаки. Ранее члены НСЖУ обращались к народным избранникам с просьбой вынести вопрос физической безопасности журналистов и свободы слова на специальные парламентские слушания. К сожалению, слушания так и не состоялись.

«Телекритика» выражает соболезнования семье и друзьям погибшего журналиста.

Фото: Facebook-страница Вадима Комарова