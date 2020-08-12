Publicis Groupe запускает в Украине PR-агентство MSL во главе с Еленой Сухановой

Publicis Groupe объявила об открытии в Украине глобального агентства MSL, занимающейся PR и интегрированными коммуникациями. Об этом говорится в релизе компании.

По сообщению компании, агентство предоставляет полный спектр PR-услуг, включая комплексные PR-кампании, корпоративный и бренд-PR, антикризисные коммуникации, ивенты, CSR-проекты и сотрудничество с лидерами мнений.

Возглавила MSL Ukraine Елена Суханова, которая имеет 20 лет опыта в рекламе. В течение последних 9 лет она руководила креативным агентством и наработала необходимый пул навыков для запуска MSL в Украине.

«Publicis Groupe несколько лет назад взяла курс на интеграционный подход в построении коммуникаций, поэтому запуск MSL в Украине был лишь вопросом времени. Мы и раньше оказывали PR-услуги своим клиентам через соответствующий департамент в креативном агентстве Saatchi&Saatchi. Благодаря чему имеем достойный опыт работы в PR. Теперь, имея доступ к стратегическим инструментам MSL, лучшим мировым кейсам, у нас появилось еще больше возможностей, чтобы в эти непростые времена помогать нашим клиентам строить устойчивые связи с потребителями», – прокомментировала запуск агентства директор по креативным сервисам Publicis Groupe Ukraine Елена Бакум-Рамола.

«Украина является одним из самых динамичных рынков Центральной и Восточной Европы. Открывая офис в Киеве сеть MSL получает прекрасные возможности и многочисленные преимущества для имеющихся и потенциальных клиентов, касающихся качества, доступа к стратегическим инструментам и возможности мгновенно получить аудиторию, насчитывающую 40 миллионов. В это время беспрецедентных изменений в рекламной индустрии я искренне верю, что мы обладаем таким богатым набором продуктов, которые усилят коммуникационные сервисы и помогут локальным лидерам вывести агентство на топовые позиции на рынке PR в Украине. Я убежден, что Елена и ее команда обладают таким миксом профессионализма, креативности и эффективности, который мы ценим больше всего», – резюмировал MSL CEE CEO Sebastian Stępak.

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Фото: unsplash

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