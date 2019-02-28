📢 Зураб Аласания взял на себя ответственность за ситуацию с Евровидением

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания вместе с членом правления Александрой Кольцовой сегодня дали пресс-конференцию касательно отказа Украины от Евровидения. Решение об отказе от участия в конкурсе приняли, потому что «общество раскололось» в вопросе гражданской позиции конкурсантов. Зураб Аласания впервые заявил, что берет на себя ответственность за ситуацию с Евровидением в этом году.

«Все это время «Суспільне» недополучает финансирование и (я не жалуюсь на деньги сейчас, а просто говорю, в каких условиях мы существуем) проводит свою реформу, в которой есть миллионы своих проблем. Я беру на себя ответственность, как компания, как «Суспільне», мы все чувствуем ответственность... НОТУ остается виновной и признает это, но предлагает все же диалог для решения проблемы, а не для поиска виновных», — сказал он во время пресс-конференции по поводу отказа Украины от участия в песенном конкурсе в 2019 году.

Также он ответил на вопрос, будет ли «Суспільне» и дальше сотрудничать с телеканалом СТБ, который проводил национальный отбор на конкурс. «Этот вопрос еще не снимался. Формально договор между нами еще продолжается. Он на три года. Захочет ли СТБ отказаться, я пока не могу сказать. Мы хотим преодолеть текущее событие, а затем приступить уже к следующему году. Из заявлений СТБ, которые я сейчас вижу, они тоже хотят прозрачных правил. Я делаю такой вывод, пока, что они готовы продолжать отношения. Мы между собой тоже это не решали и не обсуждали», — добавил Аласания.

Украина не поедет на «Евровидение» в 2020 году, если на международном музыкальном конкурсе в этом году победу одержит Российская Федерация. Также НОТУ в таком случае не будет транслировать конкурс. «Такой вопрос даже не стоит. Мы не будем участвовать, как мы это сделали, например, с чемпионатом по футболу, который проходил в Российской Федерации. Мы его не транслировали (продали сублицензию «Интеру». — Ред.). И участие брать, я думаю, мы тоже не будем», — сказал Аласания.

В 2019 году представлять Россию на Евровидении в Израиле будет Сергей Лазарев, которому букмекеры на сайте Eurovision World уже пророчат первое место (Украине отдавали четвертое место). Это уже вторая его попытка выиграть конкурс – два года тому назад он проиграл Джамале.

Вместо закона о запрете гастролей украинских артистов в РФ, член правления Александра Кольцова предлагает принять закон о роялти, который бы способствовал их получению украинским артистам. Певица MARUV оплатила в прошлом году более $40 тысяч налогов. По ее словам, на отборе в 2019 году почти у всех финалистов конкурса были какие-то творческие связи с Россией. Она также уточнила, что лейбл, который работает с Евровидением – это Universal и у него бывают конфликты с лейблом Warner Music Russia, которому принадлежат права на песню MARUV. Оба лейбла имеют российские офисы, которые работают со странами Восточной Европы. Убрать пункт о передаче прав на песню в НОТУ не могут. Вместе с тем подтвердили, что штраф в 2 млн гривен за нарушение контракта появился в этом году впервые, потому что в НОТУ хотят «обеспечить себя от рисков».

Напомним, ранее Александра Кольцова более детально разъяснила позицию НОТУ касательно отказа от «Евровидения». Вместе с тем она призналась, что ей понравился номер MARUV, певица, по ее мнению, «должна делать на сцене все, что она захочет».

Фото: НСТУ