🚦Кольцова объяснила отказ от Евровидения
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🚦Кольцова объяснила отказ от Евровидения

от Telekritika
От Telekritika 41
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Член правления общественного вещателя Александра Кольцова призналась, что ей понравился номер MARUV, певица, по ее мнению, «должна делать на сцене все, что она захочет». Тем временем организаторы конкурса смирились с неучастием Украины.

Европейский вещательный союз, который является организатором песенного конкурса «Евровидение», надеется на участие представителя Украины в конкурсе в следующем году.  «Каждый вещатель несет ответственность за выбор своего выступления на песенном конкурсе “Евровидение” в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом», – констатирует EBU.

«С грустью можем подтвердить, что украинская телекомпания “UA:Суспільне” сообщила нам, что после дальнейших обсуждений они приняли тяжелое решение выйти из конкурса “Евровидение-2019”. Будут дальнейшие дискуссии между EBU и UA:PBC ("Суспільне") по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году», – заявили в Европейском вещательном союзе.

Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, который решением Кабмина добился изменения правил отбора, назвал отказ НОТУ от участия в Евровидении «нелогичным», но при этом сказал, что решение общественного вещателя «нужно уважать».

«Если по каким-то причинам Общественное вещание решило прекратить разговор с теми, кто выступал в финале (отбора), и объявить о неучастии Украины, то это решение общественного вещателя, которое они приняли в пределах своих полномочий», – заявил Вячеслав Кириленко в эфире «Радио НВ».

Такое решение, по его мнению, не лучший выход, потому что «еще было и время, и инструменты для того, чтобы выбрать представителя, который, с одной стороны, устроил бы значительную часть наблюдателей, экспертов, специалистов, общественное мнение, а, с другой стороны, не был бы задействован на гастролях на территории государства-агрессора и признавал бы территориальную целостность и суверенитет Украины».

У победителя отбора на Евровидение должна быть четкая гражданская позиция. «Если Украину представляет исполнитель, гастролирующий в России полным ходом, говорит, что это нормально, и собирается это делать в дальнейшем, или исполнитель, который не знает, чей Крым, и условно, и буквально говоря, то возникает вопрос чрезвычайных информационных угроз для Украины, если она такого своего представителя направляет официально на международный конкурс», – отметил Кириленко.

Он также напомнил, что в Раде с февраля 2018 года находится законопроект, который должен регулировать гастроли украинских артистов в РФ. Из-за ситуации с Евровидением данный законопроект, по его мнению, «наверняка появится в повестке дня». Гастролирующие в РФ украинские артисты должны попасть в реестр Госкомтелерадио, а радиостанции и музыкальные телеканалы при ротации таких артистов будут обязаны  акцентировать на моральном аспекте их гастролей в стране-агрессоре.

«У нас границы открыты, никто не может никому запретить. Учитывая то, что у нас свобода и запрещать нельзя, предлагается, что, если исполнитель отправляется в государство-агрессор на гастроли или на концерты, он уведомляет соответствующие службы. Госкомтелерадио создает реестр исполнителей, которые гастролируют на территории государства-агрессора, они там себе гастролируют, если хотят. Но потом, учитывая этот факт, те, кто занесены в реестр, во время их клипов или радио-ротаций, или на афишах перед концертами получат сообщение: “Этот артист гастролирует на территории государства-агрессора”», – рассказал Кириленко.

Вчера вечером в эфире программы «Тема дня» телеканала «UA:Перший» член правления НОТУ Александра Кольцова, ответственная за развлекательное направление, дала широкое интервью. Она сообщила, что решение не участвовать в конкурсе является правильным. Вместе с тем, подтвердила, что данное решение было не единогласным: «Были дискуссии, поскольку правление – это коллективный орган. Была задействована рабочая группа, проведены широкие консультации. Это тяжелое, но, как нам кажется, правильное решение. Украина выбрала победителя, общественный вещатель не смог договориться с победителем, и по обоюдному соглашению, артист и общественный вещатель не подписали договор», – отметила Кольцова.

При обсуждении с MARUV, как она видит свою функцию как «посла Украины», в НОТУ обнаружили, что у певицы нет четкой гражданской позиции. «Мы начали осторожно спрашивать, что она думает, кроме того, что «мир» и «я объединяю». Она правда не интересуется, что происходит в политическом процессе Украины и как это выглядит со стороны. Она правда любит Украину и она хочет представлять Украину. Но любит ту версию Украины, которая не детализирована политическими нюансами, я бы так сказала. И это очень свежая наивная картина. Но она не добавит стране бонусов, так как этой риторикой пользуются те, кто на следующих выборах будет говорить, что нам надо садиться и договариваться, возможно, за счет потери территорий. И когда мы спрашиваем: «Аня, ты правда веришь, что люди, перед которыми ты выступаешь, поедут на Донбасс и выведут танки». Она отвечает: "Да"», – сообщила Александра Кольцова.

Более четко о гражданской позиции певицы говорит это видео:

Контракт с победителем отбора член правления НОТУ не считает кабальным: «Когда мы читаем возмущенные месседжи о цензуре и якобы драконовских условиях, речь идет о вполне обыденных вещах, таких как право организатора вмешиваться в номер. Запрет на импровизацию связан с тем, что организаторы расставляют камеры в определенной последовательности, и на репетиции должно происходить то же, что и в финальном номере. И, возможно, потому, что у артиста не было опыта подписания таких больших и серьезных сделок, он воспринял это слишком эмоционально, как посягательство на свою творческую свободу и имидж. Что касается пресс-конференций, то все участники конкурса обязаны в них участвовать. У нас контракт был на руках до шести вечера в субботу. Мы сидели за кулисами с ним, не зная еще, кто победит. Это очень важный момент. У нас было две опции: раздать всем участникам до, но мы боялись разглашения и того, что артисты не смогут сосредоточиться на выступлении (это было решение рабочей группы, рекомендации юристов и продюсеров)».

При этом Александра Кольцова подтверждает, что с другими исполнителями не подписывали контракты с драконовскими штрафами в размере 2 млн гривен: «У нас с Melovin не было прямого контракта, поскольку у него был договор с СТБ, куда были включены определенные пункты о передаче прав. У него не было пункта о штрафе и пункта о гастролях в РФ. С Melovin мы разговаривали минут 20. Все было подписано, человек поехал. С O.Torvald, насколько я знаю, тоже не было никаких проблем и никаких дискуссий о целесообразности передачи прав, например, или соблюдения правил песенного конкурса. С MARUV разговаривали 7 часов».

Правила нацотбора на следующий год возможно будут изменены: «Если у нас нет официального запрета гастролировать в России, а дискуссии об этом есть, угрозы артистам есть, давление на общественного вещателя со стороны сообщества есть, возможно, мы должны прописать это еще на этапе отбора. Отбором занимаемся не мы, а наш партнер СТБ, а они не ставили такого ограничения, чтобы не ограничивать творчество продюсеров в подборе артистов. В таком случае, я думаю, что в следующем году все должно быть совсем иначе. Но мы должны договориться, должны ли артисты, которые делают качественную музыку, которые прописаны в Украине и платят налоги в Украине, как собственно, MARUV, ездить на гастроли в РФ и при этом участвовать в отборе на Евровидение. Мы должны начать острое обсуждение. Посадить за стол переговоров марувианцев, посадить людей, которые считают, что этот номер непристойный, тех, кто считает, что артист не имеет права зарабатывать в государстве-агрессоре (огромное количество людей, так считает). Они не такие активные, как фанаты Евровидения, но они есть, и они возмущены, потому что идет война, гибнут люди. И когда речь идет о том, что артисты едут развлекать тех, кто голосовал за власть, которая отдает приказы убивать наших сограждан, никак нельзя избежать этой дискуссии. Мы должны это проговорить, чтобы это перестало быть таким недосказанное и мучительным».

Члену правления понравился номер MARUV, певица, по ее мнению, «должна делать на сцене все, что она захочет»: «Несмотря на то, что я даю это интервью как должностное лицо, могу сказать, что мне очень нравится MARUV. Я знаю, что очень много критики из-за откровенности номера, но я считаю, что украинская женщина должна делать на сцене все, что она захочет. Для меня это выступление – это проявление феминизма. Я восхищена тем, что это самостоятельный автор, а не продюсерский коллектив. Этот человек сам на ноутбуке сделал за три дня песню и получила хит. И мне лично очень жаль».

Вместе с тем менее чем через сутки петиция в поддержку MARUV, размещенная на сайте Сhange.org., собрала 17 тысяч подписей. Петиция адресована организаторам песенного конкурса Евровидение – Европейскому вещательному союзу.  В документе сообщается что контракт, который был предложен MARUV для возможности представить Украину на Евровидении, «больше похож на контракт с дьяволом». Александра Кольцова знает о петиции, но не готова давать ей оценку:  «Петиция создана с целью привлечь внимание. Мы учитываем мнение слушателя, который выбирал MARUV, и мнение тех, кто подписывает петицию. Но есть договорная процедура, решение двух сторон».

Заметим, MARUV в ставках букмекеров на сайте Eurovision World числилась до 26 февраля включительно. Букмекеры пророчили украинской участнице 4-е место (после РФ, Швеции и Италии).

Фото: Еспресо

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