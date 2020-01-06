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«Золотой глобус» 2020: полный список победителей

от Telekritika
От Telekritika 1205
Главная Кино «Золотой глобус» 2020: полный список победителей

Узнайте, кто получил золотые статуэтки.

Как ранее сообщала «Телекритика», в Лос-Анджелесе определились со списком номинантов на премию «Золотой глобус», которую вручают за достижения в кино и телевидении. 77-я церемония вручения состоялась 5 января 2020 года в Беверли-Хиллс. Мы рады поздравить и номинантов, и победителей, а посему публикуем исчерпывающий список обладателей заветных статуэток.

Итак, согласно результатам голосования международных журналистов, победили следующие фильмы сериалы, актеры:

Кадр из фильма «1917»

«1917»

«1917»лучший драматический фильм. Лента обошла таких сильных соперников, как «Ирландец», «Джокер», «Брачная история», «Два Папы».

Постер фильма Однажды в Голливуде

«Однажды в Голливуде»

В номинации лучшая комедия или мюзикл победу одержал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», обойдя «Рокетмен», «Меня зовут Долемайт», «Кролика Джоджо», «Достать ножи».

Хоакин Феникс в роли Джокера

Хоакин Феникс в роли Джокера

Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер» удостоился звания лучший актер в драматическом фильме, а ведь конкуренцию ему составляли Кристиан Бейл («Ford против Ferrari»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два Папы»).

Тэрон Эджертон, «Рокетмен»

Тэрон Эджертон, «Рокетмен»

Лучший актер в комедии или мюзиклеТэрон Эджертон, перевоплотившийся в Элтона Джона в байопике «Рокетмен». С ним соперничали Дэниэл Крейг («Достать ножи»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт») Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»).

Рене Зеллвегер, «Джуди»

Рене Зеллвегер, «Джуди»

Рене Зеллвегер за роль в байопике о Джуди Гарленд («Джуди») получила статуэтку и звание лучшая актриса в драматическом фильме. Номинировались также Синтиа Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Шарлиз Терон («Скандал»).

Аквафина, «Прощание»

Аквафина, «Прощание»

Лучшая актриса в комедии или мюзиклеАквафина за работу в ленте «Прощание». Актриса обошла таких номинанток, как Ана де Армас («Достать ножи»), Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бернадетт?»), Бини Фелдтштейн («Образование») и Эмма Томпсон («В прямом эфире»).

Брэд Питт

Брэд Питт, «Однажды в Голливуде»

Брэд Питт за роль второго плана в «Однажды в Голливуде» также удостоился награды. Конкуренцию ему составляли Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Аль Пачино («Ирландец») и Джо Пеши («Ирландец»).

Лора Дерн (слева), «Брачная история»

Лора Дерн (слева), «Брачная история»

Лучшая актриса второго планаЛора Дерн («Брачная история»). А статуэтку могли бы унести Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Аннетт Бенинг («Отчет о пытках»), Дженнифер Лопез («Стриптизерши») или Марго Робби («Скандал»).

Сэм Мендес. Фото Reuters

Сэм Мендес. Фото Reuters

Сэм Мендес за «1917» получил признание, как лучший режиссер. В этой номинации также участвовали Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде») и Пон Джун-хо («Паразиты»).

Квентин Тарантино (в центре). Фрагмент обложки Esquire

Квентин Тарантино (в центре)

И еще одна награда досталась создателям «Однажды в Голливуде». Награду за лучший сценарий забрал Квентин Тарантино. Номинантам «Два Папы», «Ирландец», «Паразиты», «Брачная история» статуэтка не досталась.

Паразиты / Neon

«Паразиты»

Лучшим зарубежным фильмом, прогнозируемо, стал «Паразиты». Хотя соперники были тоже весьма хороши: «Портрет девушки в огне», «Прощание», «Отверженные» и «Боль и слава».

Лучшим анимационным фильмом стал «Потерянное звено».

«Наследники», постер сериала

«Наследники»

И, наконец, перейдем к самым интересным номинациям — сериальным. Итак, лучший драматический сериал, по мнению жюри, — «Наследники». Многосерийной драме удалось выбороть награду у «Большая маленькая ложь», «Корона», «Убивая Еву», «Утреннее шоу».

Брайан Кокс, «Наследники»

Брайан Кокс, «Наследники»

И еще одну статуэтку получил этот сериал. Лучшим актером в драматическом сериале был назван Брайан Кокс («Наследники»), обойдя Рами Малека («Мистер Робот»), Тобайаса Мензиса («Корона»), Билли Портера («Поза»), Кита Харингтона («Игра престолов»).

Оливия Колман,

Оливия Колман, «Корона»

Лучшая актриса в драматическом сериалеОливия Колман («Корона»), а ведь ее соперницами были Николь Кидман («Большая маленькая ложь»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Риз Уизерспун («Утреннее шоу») и Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»).

«Дрянь»

«Дрянь»

Лучший комедийный сериал, естественно, «Дрянь»! Иначе и быть не могло. В прочем, «Барри», «Метод Комински», «Политик», «Удивительная миссис Мэйзел» тоже весьма хороши.

Рами Юссеф, «Рами»

Рами Юссеф, «Рами»

Лучший актер в комедийном сериалеРами Юссеф («Рами»), а ведь многие пророчили победу Майклу Дугласу («Метод Комински»). Также номинировались и Бен Платт («Политик»), Пол Радд («Жизнь с самим собой»), Билл Хейдер («Барри»).

Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

Фиби Уоллер-Бридж ( та самая «Дрянь») — лучшая актриса в комедийном сериале. Она справилась с такими номинантками, как Рейчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»), Кирстен Данст («Как стать богом в центральной Флориде»), Наташа Лионн («Жизнь матрешки»), Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»).

«Чернобыль»

«Чернобыль»

«Чернобыль» — это лучший телефильм или мини-сериал года. И, кстати, самый обсуждаемый в Twitter. История об украинской катастрофе обошла такие сериалы, как «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос» и «Невероятное».

Рассел Кроу, «Самый громкий голос»

Рассел Кроу «Самый громкий голос»

Лучший актер в телефильме или мини-сериалеРассел Кроу («Самый громкий голос»). Продемонстрировав всю силу своего актерского мастерства, Рассел выболрол награду у Саши Барона Коэна («Шпион»), Сэма Рокуэлла («Фосси/Вердон»), Джареда Харриса («Чернобыль»), Кристофера Эбботта («Уловка-22»).

Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»

Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Мишель Уильямс («Фосси/Вердон») поставила на каминную полку еще одну награду, как лучшая актриса в телефильме или мини-сериале. В этой номинации также значились Кейтлин Дивер («Невероятное»), Джои Кинг («Притворство»), Хелен Миррен («Екатерина Великая»), Мерритт Уивер («Невероятное»).

Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»

Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильмеСтеллан Скарсгард («Чернобыль»). Стеллан сражался в номинации с Аланом Аркином («Метод Комински»), Кираном Калкиным («Наследники»), Эндрю Скоттом («Дрянь») и Генри Уинклером («Барри»).

Патриша Аркетт (слева), «Притворство»

Патриша Аркетт (слева), «Притворство»

Патриша Аркетт («Притворство») заслуженно получила статуэтку, как лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме. Ее соперницами были: Хелена Бонэм Картер («Корона»), Тони Коллетт («Невероятное»), Мэрил Стрип («Большая маленькая ложь») и Эмили Уотсон («Чернобыль»).

Фото: Reuters, Esquire, скриншоты и постеры фильмов и сериалов

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