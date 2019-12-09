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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

от Telekritika
От Telekritika 235
Главная Кино Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

За главный приз поборются два проекта Netflix.

В Лос-Анджелесе определились со списком номинантов на премию «Золотой глобус», которую вручают за достижения в кино и телевидении. 77-я церемония вручения пройдет 5 января 2020 года в Беверли-Хиллс.

Публикуем список номинантов.

Лучший фильм — драма:

  • «1917»;
  • «Брачная история»;
  • «Джокер»;
  • «Ирландец»;
  • «Маленькие женщины».

Лучший фильм — мюзикл/комедия:

  • «Достать ножи»;
  • «Кролик Джоджо»;
  • «Меня зовут Долемайт»;
  • «Однажды… в Голливуде»;
  • «Рокетмэн».

Лучший режиссер:

  • Пон Джун-хо — «Паразиты»;
  • Сэм Мендес — «1917»;
  • Мартин Скорсезе — «Ирландец»;
  • Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»;
  • Тодд Филлипс — «Джокер».

Лучшая актриса — драма:

  • Рене Зеллвегер — «Джуди»;
  • Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»;
  • Сирша Ронан — «Маленькие женщины»;
  • Шарлиз Терон — «Скандал»;
  • Синтия Эриво — «Гарриет».

Лучший актер — драма:

  • Антонио Бандерас — «Боль и слава»;
  • Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»;
  • Адам Драйвер — «Брачная история»;
  • Джонатан Прайс — «Два Папы»;
  • Хоакин Феникс — «Джокер».

Лучшая актриса — мюзикл/комедия:

  • Аквафина — «Прощание»;
  • Ана де Армас — «Достать ножи»;
  • Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»;
  • Эмма Томпсон — «В прямом эфире»;
  • Бини Фелдштейн — «Образование».

Лучший актер — мюзикл/комедия:

  • Леонардо ДиКаприо — «Однажды… в Голливуде»;
  • Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»;
  • Дэниэл Крэйг — «Достать ножи»;
  • Эдди Мёрфи — «Меня зовут Долемайт»;
  • Тэрон Эджертон — «Рокетмэн».

Лучшая актриса второго плана:

  • Кэти Бэйтс — «Дело Ричарда Джуэлла»;
  • Аннетт Беринг — «Отчет о пытках»;
  • Лора Дерн — «Брачная история»;
  • Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»;
  • Марго Робби — «Скандал».

Лучший актер второго плана:

  • Аль Пачино — «Ирландец»;
  • Джо Пеши — «Ирландец»;
  • Брэд Питт — «Однажды… в Голливуде»;
  • Энтони Хопкинс — «Два Папы»;
  • Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству».

Лучший сценарий:

  • Ноа Баумбах — «Брачная история»;
  • Энтони МакКартен — «Два Папы»;
  • Стивен Зэйллиан — «Ирландец»;
  • Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»;
  • Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — «Паразиты».

Лучший фильм на иностранном языке:

  • «Боль и слава» — Испания;
  • «Паразиты» — Южная Корея;
  • «Портрет девушки в огне» — Франция;
  • «Прощание» — Китай;
  • «Отверженные» — Франция.

Лучший анимационный фильм:

  • «История игрушек 4»;
  • «Как приручить дракона 3»;
  • «Король Лев»;
  • «Потерянное звено»;
  • «Холодное сердце 2».

Лучший саундтрек:

  • Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»;
  • Александр Деспла — «Маленькие женщины»;
  • Рэнди Ньюман — «Брачная история»;
  • Томас Ньюман — «1917»;
  • Дэниэл Пембертон — «Сиротский Бруклин».

Лучшая песня:

  • Beautiful Ghosts — из к/ф «Кошки»;
  • (I’m Gonna) Love Me Again — из к/ф «Рокетмэн»;
  • Into the Unknown — из м/ф «Холодное сердце 2»;
  • Spirit — из м/ф «Король Лев»;
  • Stand Up — из к/ф «Гарриет».

Лучший телесериал — драма:

  • «Большая маленькая ложь»;
  • «Корона»;
  • «Наследники»;
  • «Убивая Еву»;
  • «Утреннее шоу».

Лучшая актриса в телесериале — драма:

  • Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»;
  • Оливия Колман — «Корона»;
  • Джоди Комер — «Убивая Еву»;
  • Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»;
  • Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу».

Лучший актер в телесериале — драма:

  • Брайан Кокс — «Наследники»;
  • Рами Малек — «Мистер Робот»;
  • Тобайас Мензис — «Корона»;
  • Билли Портер — «Поза»;
  • Кит Харингтон — «Игра престолов».

Лучший телесериал — комедия:

  • «Барри»;
  • «Дрянь»;
  • «Метод Комински»;
  • «Политик»;
  • «Удивительная миссис Мэйзел».

Лучшая актриса в телесериале — комедия:

  • Рэйчел Броснахан — «Удивительная миссис Мэйзел»;
  • Кирстен Данст — «Как стать богом в центральной Флориде»;
  • Наташа Лионн — «Жизнь матрешки»;
  • Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»;
  • Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня».

Лучший актер в телесериале — комедия:

  • Майкл Дуглас — «Метод Комински»;
  • Бен Платт — «Политик»;
  • Пол Радд — «Жизнь с самим собой»;
  • Билл Хэйдер — «Барри»;
  • Рами Юссеф — «Рами».

Лучший мини-сериал/телефильм:

  • «Невероятное»;
  • «Самый громкий голос»;
  • «Уловка-22»;
  • «Фосси/Вердон»;
  • «Чернобыль».

Лучшая актриса — мини-сериал/телефильм:

  • Кейтлин Дивер — «Невероятное»;
  • Джои Кинг — «Притворство»;
  • Хелен Миррен — «Екатерина Великая»;
  • Мерритт Уивер — «Невероятное»;
  • Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон».

Лучший актер — мини-сериал/телефильм:

  • Саша Барон Коэн — «Шпион»;
  • Расселл Кроу — «Самый громкий голос»;
  • Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»;
  • Джаред Харрис — «Чернобыль»;
  • Кристофер Эбботт — «Уловка-22».

Лучшая актриса второго плана на ТВ:

  • Патриша Аркетт — «Притворство»;
  • Хелена Бонэм Картер — «Корона»;
  • Тони Коллетт — «Невероятное»;
  • Мерил Стрип — «Большая маленькая ложь»;
  • Эмили Уотсон — «Чернобыль».

Лучший актер второго плана на ТВ:

  • Алан Аркин — «Метод Комински»;
  • Киран Калкин — «Наследники»;
  • Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»;
  • Эндрю Скотт — «Дрянь»;
  • Генри Уинклер — «Барри».

Почетный «Золотой Глобус» им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения — Том Хэнкс

Напомним, ранее были объявлены номинанты на премию «Независимый дух».

Фото: Netflix

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