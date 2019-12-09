Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе определились со списком номинантов на премию «Золотой глобус», которую вручают за достижения в кино и телевидении. 77-я церемония вручения пройдет 5 января 2020 года в Беверли-Хиллс.

Публикуем список номинантов.

Лучший фильм — драма:

«1917»;

«Брачная история»;

«Джокер»;

«Ирландец»;

«Маленькие женщины».

Лучший фильм — мюзикл/комедия:

«Достать ножи»;

«Кролик Джоджо»;

«Меня зовут Долемайт»;

«Однажды… в Голливуде»;

«Рокетмэн».

Лучший режиссер:

Пон Джун-хо — «Паразиты»;

Сэм Мендес — «1917»;

Мартин Скорсезе — «Ирландец»;

Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»;

Тодд Филлипс — «Джокер».

Лучшая актриса — драма:

Рене Зеллвегер — «Джуди»;

Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»;

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»;

Шарлиз Терон — «Скандал»;

Синтия Эриво — «Гарриет».

Лучший актер — драма:

Антонио Бандерас — «Боль и слава»;

Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»;

Адам Драйвер — «Брачная история»;

Джонатан Прайс — «Два Папы»;

Хоакин Феникс — «Джокер».

Лучшая актриса — мюзикл/комедия:

Аквафина — «Прощание»;

Ана де Армас — «Достать ножи»;

Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»;

Эмма Томпсон — «В прямом эфире»;

Бини Фелдштейн — «Образование».

Лучший актер — мюзикл/комедия:

Леонардо ДиКаприо — «Однажды… в Голливуде»;

Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»;

Дэниэл Крэйг — «Достать ножи»;

Эдди Мёрфи — «Меня зовут Долемайт»;

Тэрон Эджертон — «Рокетмэн».

Лучшая актриса второго плана:

Кэти Бэйтс — «Дело Ричарда Джуэлла»;

Аннетт Беринг — «Отчет о пытках»;

Лора Дерн — «Брачная история»;

Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»;

Марго Робби — «Скандал».

Лучший актер второго плана:

Аль Пачино — «Ирландец»;

Джо Пеши — «Ирландец»;

Брэд Питт — «Однажды… в Голливуде»;

Энтони Хопкинс — «Два Папы»;

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству».

Лучший сценарий:

Ноа Баумбах — «Брачная история»;

Энтони МакКартен — «Два Папы»;

Стивен Зэйллиан — «Ирландец»;

Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»;

Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — «Паразиты».

Лучший фильм на иностранном языке:

«Боль и слава» — Испания;

«Паразиты» — Южная Корея;

«Портрет девушки в огне» — Франция;

«Прощание» — Китай;

«Отверженные» — Франция.

Лучший анимационный фильм:

«История игрушек 4»;

«Как приручить дракона 3»;

«Король Лев»;

«Потерянное звено»;

«Холодное сердце 2».

Лучший саундтрек:

Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»;

Александр Деспла — «Маленькие женщины»;

Рэнди Ньюман — «Брачная история»;

Томас Ньюман — «1917»;

Дэниэл Пембертон — «Сиротский Бруклин».

Лучшая песня:

Beautiful Ghosts — из к/ф «Кошки»;

(I’m Gonna) Love Me Again — из к/ф «Рокетмэн»;

Into the Unknown — из м/ф «Холодное сердце 2»;

Spirit — из м/ф «Король Лев»;

Stand Up — из к/ф «Гарриет».

Лучший телесериал — драма:

«Большая маленькая ложь»;

«Корона»;

«Наследники»;

«Убивая Еву»;

«Утреннее шоу».

Лучшая актриса в телесериале — драма:

Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»;

Оливия Колман — «Корона»;

Джоди Комер — «Убивая Еву»;

Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»;

Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу».

Лучший актер в телесериале — драма:

Брайан Кокс — «Наследники»;

Рами Малек — «Мистер Робот»;

Тобайас Мензис — «Корона»;

Билли Портер — «Поза»;

Кит Харингтон — «Игра престолов».

Лучший телесериал — комедия:

«Барри»;

«Дрянь»;

«Метод Комински»;

«Политик»;

«Удивительная миссис Мэйзел».

Лучшая актриса в телесериале — комедия:

Рэйчел Броснахан — «Удивительная миссис Мэйзел»;

Кирстен Данст — «Как стать богом в центральной Флориде»;

Наташа Лионн — «Жизнь матрешки»;

Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»;

Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня».

Лучший актер в телесериале — комедия:

Майкл Дуглас — «Метод Комински»;

Бен Платт — «Политик»;

Пол Радд — «Жизнь с самим собой»;

Билл Хэйдер — «Барри»;

Рами Юссеф — «Рами».

Лучший мини-сериал/телефильм:

«Невероятное»;

«Самый громкий голос»;

«Уловка-22»;

«Фосси/Вердон»;

«Чернобыль».

Лучшая актриса — мини-сериал/телефильм:

Кейтлин Дивер — «Невероятное»;

Джои Кинг — «Притворство»;

Хелен Миррен — «Екатерина Великая»;

Мерритт Уивер — «Невероятное»;

Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон».

Лучший актер — мини-сериал/телефильм:

Саша Барон Коэн — «Шпион»;

Расселл Кроу — «Самый громкий голос»;

Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»;

Джаред Харрис — «Чернобыль»;

Кристофер Эбботт — «Уловка-22».

Лучшая актриса второго плана на ТВ:

Патриша Аркетт — «Притворство»;

Хелена Бонэм Картер — «Корона»;

Тони Коллетт — «Невероятное»;

Мерил Стрип — «Большая маленькая ложь»;

Эмили Уотсон — «Чернобыль».

Лучший актер второго плана на ТВ:

Алан Аркин — «Метод Комински»;

Киран Калкин — «Наследники»;

Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»;

Эндрю Скотт — «Дрянь»;

Генри Уинклер — «Барри».

Почетный «Золотой Глобус» им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения — Том Хэнкс

Напомним, ранее были объявлены номинанты на премию «Независимый дух».

Фото: Netflix

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