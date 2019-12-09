Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе определились со списком номинантов на премию «Золотой глобус», которую вручают за достижения в кино и телевидении. 77-я церемония вручения пройдет 5 января 2020 года в Беверли-Хиллс.
Публикуем список номинантов.
Лучший фильм — драма:
- «1917»;
- «Брачная история»;
- «Джокер»;
- «Ирландец»;
- «Маленькие женщины».
Лучший фильм — мюзикл/комедия:
- «Достать ножи»;
- «Кролик Джоджо»;
- «Меня зовут Долемайт»;
- «Однажды… в Голливуде»;
- «Рокетмэн».
Лучший режиссер:
- Пон Джун-хо — «Паразиты»;
- Сэм Мендес — «1917»;
- Мартин Скорсезе — «Ирландец»;
- Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»;
- Тодд Филлипс — «Джокер».
Лучшая актриса — драма:
- Рене Зеллвегер — «Джуди»;
- Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»;
- Сирша Ронан — «Маленькие женщины»;
- Шарлиз Терон — «Скандал»;
- Синтия Эриво — «Гарриет».
Лучший актер — драма:
- Антонио Бандерас — «Боль и слава»;
- Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»;
- Адам Драйвер — «Брачная история»;
- Джонатан Прайс — «Два Папы»;
- Хоакин Феникс — «Джокер».
Лучшая актриса — мюзикл/комедия:
- Аквафина — «Прощание»;
- Ана де Армас — «Достать ножи»;
- Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»;
- Эмма Томпсон — «В прямом эфире»;
- Бини Фелдштейн — «Образование».
Лучший актер — мюзикл/комедия:
- Леонардо ДиКаприо — «Однажды… в Голливуде»;
- Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»;
- Дэниэл Крэйг — «Достать ножи»;
- Эдди Мёрфи — «Меня зовут Долемайт»;
- Тэрон Эджертон — «Рокетмэн».
Лучшая актриса второго плана:
- Кэти Бэйтс — «Дело Ричарда Джуэлла»;
- Аннетт Беринг — «Отчет о пытках»;
- Лора Дерн — «Брачная история»;
- Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»;
- Марго Робби — «Скандал».
Лучший актер второго плана:
- Аль Пачино — «Ирландец»;
- Джо Пеши — «Ирландец»;
- Брэд Питт — «Однажды… в Голливуде»;
- Энтони Хопкинс — «Два Папы»;
- Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству».
Лучший сценарий:
- Ноа Баумбах — «Брачная история»;
- Энтони МакКартен — «Два Папы»;
- Стивен Зэйллиан — «Ирландец»;
- Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»;
- Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — «Паразиты».
Лучший фильм на иностранном языке:
- «Боль и слава» — Испания;
- «Паразиты» — Южная Корея;
- «Портрет девушки в огне» — Франция;
- «Прощание» — Китай;
- «Отверженные» — Франция.
Лучший анимационный фильм:
- «История игрушек 4»;
- «Как приручить дракона 3»;
- «Король Лев»;
- «Потерянное звено»;
- «Холодное сердце 2».
Лучший саундтрек:
- Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»;
- Александр Деспла — «Маленькие женщины»;
- Рэнди Ньюман — «Брачная история»;
- Томас Ньюман — «1917»;
- Дэниэл Пембертон — «Сиротский Бруклин».
Лучшая песня:
- Beautiful Ghosts — из к/ф «Кошки»;
- (I’m Gonna) Love Me Again — из к/ф «Рокетмэн»;
- Into the Unknown — из м/ф «Холодное сердце 2»;
- Spirit — из м/ф «Король Лев»;
- Stand Up — из к/ф «Гарриет».
Лучший телесериал — драма:
- «Большая маленькая ложь»;
- «Корона»;
- «Наследники»;
- «Убивая Еву»;
- «Утреннее шоу».
Лучшая актриса в телесериале — драма:
- Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»;
- Оливия Колман — «Корона»;
- Джоди Комер — «Убивая Еву»;
- Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»;
- Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу».
Лучший актер в телесериале — драма:
- Брайан Кокс — «Наследники»;
- Рами Малек — «Мистер Робот»;
- Тобайас Мензис — «Корона»;
- Билли Портер — «Поза»;
- Кит Харингтон — «Игра престолов».
Лучший телесериал — комедия:
- «Барри»;
- «Дрянь»;
- «Метод Комински»;
- «Политик»;
- «Удивительная миссис Мэйзел».
Лучшая актриса в телесериале — комедия:
- Рэйчел Броснахан — «Удивительная миссис Мэйзел»;
- Кирстен Данст — «Как стать богом в центральной Флориде»;
- Наташа Лионн — «Жизнь матрешки»;
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»;
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня».
Лучший актер в телесериале — комедия:
- Майкл Дуглас — «Метод Комински»;
- Бен Платт — «Политик»;
- Пол Радд — «Жизнь с самим собой»;
- Билл Хэйдер — «Барри»;
- Рами Юссеф — «Рами».
Лучший мини-сериал/телефильм:
- «Невероятное»;
- «Самый громкий голос»;
- «Уловка-22»;
- «Фосси/Вердон»;
- «Чернобыль».
Лучшая актриса — мини-сериал/телефильм:
- Кейтлин Дивер — «Невероятное»;
- Джои Кинг — «Притворство»;
- Хелен Миррен — «Екатерина Великая»;
- Мерритт Уивер — «Невероятное»;
- Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон».
Лучший актер — мини-сериал/телефильм:
- Саша Барон Коэн — «Шпион»;
- Расселл Кроу — «Самый громкий голос»;
- Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»;
- Джаред Харрис — «Чернобыль»;
- Кристофер Эбботт — «Уловка-22».
Лучшая актриса второго плана на ТВ:
- Патриша Аркетт — «Притворство»;
- Хелена Бонэм Картер — «Корона»;
- Тони Коллетт — «Невероятное»;
- Мерил Стрип — «Большая маленькая ложь»;
- Эмили Уотсон — «Чернобыль».
Лучший актер второго плана на ТВ:
- Алан Аркин — «Метод Комински»;
- Киран Калкин — «Наследники»;
- Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»;
- Эндрю Скотт — «Дрянь»;
- Генри Уинклер — «Барри».
Почетный «Золотой Глобус» им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения — Том Хэнкс
Напомним, ранее были объявлены номинанты на премию «Независимый дух».
Фото: Netflix