«Маяк», братья Сэфди или Баумбах: кто получил номинацию «Независимого духа»

Премия «Независимый дух» вручается с 1984 года накануне церемонии «Оскар» в Санта-Монике. В прошлом году триумфатором премии стал фильм «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса. В этом году больше всего номинаций получили «Неограненные драгоценности» (6), «Маяк» (5) и «Лапочка» (4).
Церемония вручения премии пройдет 8 февраля 2020 года.
Знакомьтесь со списком номинантов.
Лучший независимый фильм:
- «Тайная жизнь», реж. Терренс Малик;
- «Помилование», реж. Чинонье Чукву;
- «Прощание», реж. Лулу Ванг;
- «Брачная история», реж. Ноа Баумбах;
- «Неограненные драгоценности», реж. Бен Сэфди, Джошуа Сэфди.
Лучший дебютный фильм:
- «Образование», реж. Оливия Уайлд;
- «Восхождение», реж. Майкл Анджело Ковино;
- Diane, реж. Кент Джонс;
- «Последний черный в Сан-Франциско», реж. Джо Талбот;
- «Мустанг», реж. Лор де Клермон-Тоннер;
- «Увидимся вчера», реж. Стефон Бристоль.
Лучший режиссер:
- Роберт Эггерс – «Маяк»;
- Альма Харель – «Лапочка»;
- Джулиус Она – «Люс»;
- Бен Сэфди – «Неограненные драгоценности»;
- Джошуа Сэфди – «Неограненные драгоценности»;
- Лорин Скафария – «Стриптизерши».
Лучший сценарий:
- «Брачная история» — Ноа Баумбах;
- «К праху» — Джейсон Беге, Шон Снайдер;
- «Неограненные драгоценности» — Рональд Бронштейн, Бен Сэфди, Джошуа Сэфди;
- «Помилование» — Чинонье Чукву;
- «Птица высокого полета» — Тарелл МакКрейни.
Лучший дебютный сценарий:
- «Увидимся вчера» — Фредерика Бейли, Стефон Бристоль;
- Driveways — Ханна Бос, Пол Турин;
- Blow the Man Down — Бриджет Паларди, Даниэль Круди;
- «Зеленее травы» — Жослин ДеБоэр, Доун Люббе;
- The Vast of Night — Джеймс Монтегю, Крэйг Сэнджер.
Лучший актер:
- Крис Галуст – «Гив ми либерти»;
- Келвин Харрисон – «Люс»;
- Роберт Паттинсон – «Маяк»;
- Адам Сэндлер – «Неограненные драгоценности»;
- Маттиас Шонартс – «Мустанг».
Лучшая актриса:
- Карен Аллен – Colewell;
- Хонг Чау – Driveways;
- Элизабет Мосс – «Ее запах»;
- Мэри Кэй Плэйс – Diane;
- Рене Зеллвегер – «Джуди»;
- Элфри Вудард – «Помилование».
Лучший актер второго плана:
- Уиллем Дефо – «Маяк»;
- Ноа Джуп – «Лапочка»;
- Шайа ЛаБаф – «Лапочка»;
- Джонатан Мэйджерс – «Последний черный в Сан-Франциско»;
- Уенделл Пирс – «Горящий тростник».
Лучшая актриса второго плана:
- Дженнифер Лопез – «Стриптизерши»;
- Тейлор Расселл – «Волны»;
- Чжоу Шучжэнь – «Прощание»;
- Лорен Спенсер – «Гив ми либерти»;
- Октавия Спенсер – «Люс».
Лучшая операторская работа:
- «Стриптизерши» — Тодд Банхазл;
- «Маяк» — Джарин Блашке;
- «Лапочка» — Наташа Брайер;
- «Третья жена» — Чананун Чотрунгрой;
- «Солнцестояние» — Павел Погоржельский.
Лучший монтаж:
- «Третья жена» — Джули Безио;
- «Неограненные драгоценности» — Рональд Бронштейн, Бен Сэфди;
- Sword of Trust — Тайлер Л. Кук;
- «Маяк» — Луиз Форд;
- «Гив ми либерти» — Кирилл Михановский.
Лучший международный фильм:
- «Невидимая жизнь Эвридики», реж. Карим Айнуз;
- «Отверженные», реж. Ладж Ли;
- «Паразиты», реж. Пон Джун-хо;
- «Портрет девушки в огне», реж. Селин Сьямма;
- «Ретабло», реж. Альваро Дельгадо-Апарисио;
- «Сувенир», реж. Джоанна Хогг.
Лучший документальный фильм:
- «Американская фабрика», реж. Стивен Богнар, Джулия Райхерт;
- «Аполлон-11», реж. Тодд Дуглас Миллер;
- «Для Самы», реж. Ваад Аль-Катиб, Эдвард Уоттс;
- «Страна меда», реж. Тамара Котевска, Любомир Стефанов;
- «Остров голодных призраков», реж. Габриэль Брэйди.
Приз им. Джона Кассаветиса:
- «Горящий тростник», реж. Филлип Майкл Юманс;
- Colewell, реж. Том Куинн;
- «Гив ми либерти», реж. Кирилл Михановский;
- Premature, реж. Рашаад Эрнесто Грин;
- Wild Nights with Emily, реж. Маделин Олнек.
Напомним, с 23 ноября стартует фестиваль артхаусного кино Kinove, в рамках которого можно увидеть фильмы Кубрика, Рефна, фестивальный хит «Монос» и другие картины.
Фото: A24