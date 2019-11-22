КиноНовости

«Маяк», братья Сэфди или Баумбах: кто получил номинацию «Независимого духа»

от Telekritika
От Telekritika 298
Главная Кино «Маяк», братья Сэфди или Баумбах: кто получил номинацию «Независимого духа»

Премия «Независимый дух», которую ежегодно вручают за достижения в области независимого кино, объявила своих номинантов.

Премия «Независимый дух» вручается с 1984 года накануне церемонии «Оскар» в Санта-Монике. В прошлом году триумфатором премии стал фильм «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса. В этом году больше всего номинаций получили «Неограненные драгоценности» (6), «Маяк» (5) и «Лапочка» (4).

Церемония вручения премии пройдет 8 февраля 2020 года.

Знакомьтесь со списком номинантов.

Лучший независимый фильм:

История брака

История брака / Netflix

  • «Тайная жизнь», реж. Терренс Малик;
  • «Помилование», реж. Чинонье Чукву;
  • «Прощание», реж. Лулу Ванг;
  • «Брачная история», реж. Ноа Баумбах;
  • «Неограненные драгоценности», реж. Бен Сэфди, Джошуа Сэфди.

Лучший дебютный фильм:

Образование / AnnaPurna

Образование / AnnaPurna

  • «Образование», реж. Оливия Уайлд;
  • «Восхождение», реж. Майкл Анджело Ковино;
  • Diane, реж. Кент Джонс;
  • «Последний черный в Сан-Франциско», реж. Джо Талбот;
  • «Мустанг», реж. Лор де Клермон-Тоннер;
  • «Увидимся вчера», реж. Стефон Бристоль.

Лучший режиссер:

Роберт Паттинсон и Роберт Эггерс / A24

Роберт Паттинсон и Роберт Эггерс / A24

  • Роберт Эггерс – «Маяк»;
  • Альма Харель – «Лапочка»;
  • Джулиус Она – «Люс»;
  • Бен Сэфди – «Неограненные драгоценности»;
  • Джошуа Сэфди – «Неограненные драгоценности»;
  • Лорин Скафария – «Стриптизерши».

Лучший сценарий:

Птица высокого полета / Netflix

Птица высокого полета / Netflix

  • «Брачная история» — Ноа Баумбах;
  • «К праху» — Джейсон Беге, Шон Снайдер;
  • «Неограненные драгоценности» — Рональд Бронштейн, Бен Сэфди, Джошуа Сэфди;
  • «Помилование» — Чинонье Чукву;
  • «Птица высокого полета» — Тарелл МакКрейни.

Лучший дебютный сценарий:

Зеленее травы / Gulp Splash

Зеленее травы / Gulp Splash

  • «Увидимся вчера» — Фредерика Бейли, Стефон Бристоль;
  • Driveways — Ханна Бос, Пол Турин;
  • Blow the Man Down — Бриджет Паларди, Даниэль Круди;
  • «Зеленее травы» — Жослин ДеБоэр, Доун Люббе;
  • The Vast of Night — Джеймс Монтегю, Крэйг Сэнджер.

Лучший актер:

Неограненные драгоценности / А24

Адам Сэндлер / А24

  • Крис Галуст – «Гив ми либерти»;
  • Келвин Харрисон – «Люс»;
  • Роберт Паттинсон – «Маяк»;
  • Адам Сэндлер – «Неограненные драгоценности»;
  • Маттиас Шонартс – «Мустанг».

Лучшая актриса:

Рене Зеллвегер / Pathe

Рене Зеллвегер / Pathe

  • Карен Аллен – Colewell;
  • Хонг Чау – Driveways;
  • Элизабет Мосс – «Ее запах»;
  • Мэри Кэй Плэйс – Diane;
  • Рене Зеллвегер – «Джуди»;
  • Элфри Вудард – «Помилование».

Лучший актер второго плана:

Уиллем Дефо / A24

Уиллем Дефо / A24

  • Уиллем Дефо – «Маяк»;
  • Ноа Джуп – «Лапочка»;
  • Шайа ЛаБаф – «Лапочка»;
  • Джонатан Мэйджерс – «Последний черный в Сан-Франциско»;
  • Уенделл Пирс – «Горящий тростник».

Лучшая актриса второго плана:

Дженнифер Лопес / STXfilms

Дженнифер Лопес / STXfilm

  • Дженнифер Лопез – «Стриптизерши»;
  • Тейлор Расселл – «Волны»;
  • Чжоу Шучжэнь – «Прощание»;
  • Лорен Спенсер – «Гив ми либерти»;
  • Октавия Спенсер – «Люс».

Лучшая операторская работа:

Солнцестояние / А24

Солнцестояние / А24

  • «Стриптизерши» — Тодд Банхазл;
  • «Маяк» — Джарин Блашке;
  • «Лапочка» — Наташа Брайер;
  • «Третья жена» — Чананун Чотрунгрой;
  • «Солнцестояние» — Павел Погоржельский.

Лучший монтаж:

Гив ми либерти / WildBunch

Гив ми либерти / WildBunch

  • «Третья жена» — Джули Безио;
  • «Неограненные драгоценности» — Рональд Бронштейн, Бен Сэфди;
  • Sword of Trust — Тайлер Л. Кук;
  • «Маяк» — Луиз Форд;
  • «Гив ми либерти» — Кирилл Михановский.

Лучший международный фильм:

Паразиты / Neon

Паразиты / Neon

  • «Невидимая жизнь Эвридики», реж. Карим Айнуз;
  • «Отверженные», реж. Ладж Ли;
  • «Паразиты», реж. Пон Джун-хо;
  • «Портрет девушки в огне», реж. Селин Сьямма;
  • «Ретабло», реж. Альваро Дельгадо-Апарисио;
  • «Сувенир», реж. Джоанна Хогг.

Лучший документальный фильм:

Аполлон 11 / Neon

Аполлон 11 / Neon

  • «Американская фабрика», реж. Стивен Богнар, Джулия Райхерт;
  • «Аполлон-11», реж. Тодд Дуглас Миллер;
  • «Для Самы», реж. Ваад Аль-Катиб, Эдвард Уоттс;
  • «Страна меда», реж. Тамара Котевска, Любомир Стефанов;
  • «Остров голодных призраков», реж. Габриэль Брэйди.

Приз им. Джона Кассаветиса:

Colewell / Washington Square Films

Colewell / Washington Square Films

  • «Горящий тростник», реж. Филлип Майкл Юманс;
  • Colewell, реж. Том Куинн;
  • «Гив ми либерти», реж. Кирилл Михановский;
  • Premature, реж. Рашаад Эрнесто Грин;
  • Wild Nights with Emily, реж. Маделин Олнек.

Напомним, с 23 ноября стартует фестиваль артхаусного кино Kinove, в рамках которого можно увидеть фильмы Кубрика, Рефна, фестивальный хит «Монос» и другие картины.

Фото: A24

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Телеканал «Київ» перезапустит программу общения с депутатами «Київ....

07.11.2019

Русскоязычный телеканал запустят через три месяца – Бородянский

30.10.2019

Ко Дню Достоинства и Свободы ТСН сняла ролик

21.11.2019

Портнов выпустил авторскую программу на «112 Украина» 

04.11.2019

Приходько отсудила больше четверти миллиона у Порошенко из-за...

28.10.2019

После закрытия Moonwalk, HDGO и Kodik падение пиратских...

20.11.2019

ProПрокат: возвращение Нового Голливуда

24.10.2019

Instagram тестирует новую функцию, которая напоминает TikTok

12.11.2019

CEO Uber осудили за высказывания об убийстве журналиста...

13.11.2019

Крис Эванс, Дилан Спроус и Элайджа Вуд осудили...

08.11.2019