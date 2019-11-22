«Маяк», братья Сэфди или Баумбах: кто получил номинацию «Независимого духа»

Премия «Независимый дух» вручается с 1984 года накануне церемонии «Оскар» в Санта-Монике. В прошлом году триумфатором премии стал фильм «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса. В этом году больше всего номинаций получили «Неограненные драгоценности» (6), «Маяк» (5) и «Лапочка» (4).

Церемония вручения премии пройдет 8 февраля 2020 года.

Знакомьтесь со списком номинантов.

Лучший независимый фильм:

«Тайная жизнь», реж. Терренс Малик;

«Помилование», реж. Чинонье Чукву;

«Прощание», реж. Лулу Ванг;

«Брачная история», реж. Ноа Баумбах;

«Неограненные драгоценности», реж. Бен Сэфди, Джошуа Сэфди.

Лучший дебютный фильм:

«Образование», реж. Оливия Уайлд;

«Восхождение», реж. Майкл Анджело Ковино;

Diane, реж. Кент Джонс;

«Последний черный в Сан-Франциско», реж. Джо Талбот;

«Мустанг», реж. Лор де Клермон-Тоннер;

«Увидимся вчера», реж. Стефон Бристоль.

Лучший режиссер:

Роберт Эггерс – «Маяк»;

Альма Харель – «Лапочка»;

Джулиус Она – «Люс»;

Бен Сэфди – «Неограненные драгоценности»;

Джошуа Сэфди – «Неограненные драгоценности»;

Лорин Скафария – «Стриптизерши».

Лучший сценарий:

«Брачная история» — Ноа Баумбах;

«К праху» — Джейсон Беге, Шон Снайдер;

«Неограненные драгоценности» — Рональд Бронштейн, Бен Сэфди, Джошуа Сэфди;

«Помилование» — Чинонье Чукву;

«Птица высокого полета» — Тарелл МакКрейни.

Лучший дебютный сценарий:

«Увидимся вчера» — Фредерика Бейли, Стефон Бристоль;

Driveways — Ханна Бос, Пол Турин;

Blow the Man Down — Бриджет Паларди, Даниэль Круди;

«Зеленее травы» — Жослин ДеБоэр, Доун Люббе;

The Vast of Night — Джеймс Монтегю, Крэйг Сэнджер.

Лучший актер:

Крис Галуст – «Гив ми либерти»;

Келвин Харрисон – «Люс»;

Роберт Паттинсон – «Маяк»;

Адам Сэндлер – «Неограненные драгоценности»;

Маттиас Шонартс – «Мустанг».

Лучшая актриса:

Карен Аллен – Colewell;

Хонг Чау – Driveways;

Элизабет Мосс – «Ее запах»;

Мэри Кэй Плэйс – Diane;

Рене Зеллвегер – «Джуди»;

Элфри Вудард – «Помилование».

Лучший актер второго плана:

Уиллем Дефо – «Маяк»;

Ноа Джуп – «Лапочка»;

Шайа ЛаБаф – «Лапочка»;

Джонатан Мэйджерс – «Последний черный в Сан-Франциско»;

Уенделл Пирс – «Горящий тростник».

Лучшая актриса второго плана:

Дженнифер Лопез – «Стриптизерши»;

Тейлор Расселл – «Волны»;

Чжоу Шучжэнь – «Прощание»;

Лорен Спенсер – «Гив ми либерти»;

Октавия Спенсер – «Люс».

Лучшая операторская работа:

«Стриптизерши» — Тодд Банхазл;

«Маяк» — Джарин Блашке;

«Лапочка» — Наташа Брайер;

«Третья жена» — Чананун Чотрунгрой;

«Солнцестояние» — Павел Погоржельский.

Лучший монтаж:

«Третья жена» — Джули Безио;

«Неограненные драгоценности» — Рональд Бронштейн, Бен Сэфди;

Sword of Trust — Тайлер Л. Кук;

«Маяк» — Луиз Форд;

«Гив ми либерти» — Кирилл Михановский.

Лучший международный фильм:

«Невидимая жизнь Эвридики», реж. Карим Айнуз;

«Отверженные», реж. Ладж Ли;

«Паразиты», реж. Пон Джун-хо;

«Портрет девушки в огне», реж. Селин Сьямма;

«Ретабло», реж. Альваро Дельгадо-Апарисио;

«Сувенир», реж. Джоанна Хогг.

Лучший документальный фильм:

«Американская фабрика», реж. Стивен Богнар, Джулия Райхерт;

«Аполлон-11», реж. Тодд Дуглас Миллер;

«Для Самы», реж. Ваад Аль-Катиб, Эдвард Уоттс;

«Страна меда», реж. Тамара Котевска, Любомир Стефанов;

«Остров голодных призраков», реж. Габриэль Брэйди.

Приз им. Джона Кассаветиса:

«Горящий тростник», реж. Филлип Майкл Юманс;

Colewell, реж. Том Куинн;

«Гив ми либерти», реж. Кирилл Михановский;

Premature, реж. Рашаад Эрнесто Грин;

Wild Nights with Emily, реж. Маделин Олнек.

Напомним, с 23 ноября стартует фестиваль артхаусного кино Kinove, в рамках которого можно увидеть фильмы Кубрика, Рефна, фестивальный хит «Монос» и другие картины.

Фото: A24

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