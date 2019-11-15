Гид по фестивалю Kinove: что, где и когда смотреть

23 ноября

«Монос»

Война с одичавшими детьми

Кинотеатр «Жовтень»

17:00

Алехандро Ландес давно ходит вокруг отношений человека и государства. В 2007 году на «Санденсе» показали его первый фильм, документальный «Кокалеро» об успешной выборной кампании первого президента Боливии индейского происхождения Эво Моралеса. Одна из серьезных демократических побед коренного населения в давней борьбе с колониальным прошлым. Второй фильм, игровой «Порфирио» рассказывал о парне, покалеченном случайным выстрелом офицера полиции. В 2011 году лента отправилась прямиком в Канны, но ничего оттуда не увезла.

С «Моносом» Ландес целиком погружается в анархию и уводит своих героев, группу подростков, в южноамериканские джунгли. Там они тренируются и строят свое маленькое общество. У них есть корова, оружие и пленная женщина, которую зовут Доктора. Военизированные и тренированные, «монос» сражаются за свою независимость. Картину оценили в Берлине и на «Санденсе», но Ландес получил и украинский приз – за лучшую режиссуру на Одесском кинофестивале.

«С широко закрытыми глазами»

Последний фильм Кубрика

Кинотеатр «Киевская Русь»

20:00

«С широко закрытыми глазами» завершает фильмографию Стэнли Кубрика – великий режиссер умер спустя 4 дня после окончания монтажа картины. Экранизацию «Новеллы о снах» Артура Шницлера Кубрик вынашивал около 30 лет. Супружеская пара, воплощенная Томом Крузом и Николь Кидман, перестает находить грань между сном и реальностью. Будучи приглашенными на рождественскую вечеринку, герои теряются среди оргий, снов и собственных любовных фантазий.

24 ноября

«Акварель»

Документалка о воде

Кинотеатр «Киевская Русь»

17:00

Грета Тунберг или Боян Слат? Для начала Виктор Косаковский и его «Акварель». Одним из серьезнейших орудий природы в борьбе с крохотным вредителем – человечеством – становится вода. Косаковский снял воду. Она незыблемо лежит между ледниками в Арктике, падает водопадом в Андах или разрушает ураганом жилища людей в Майями. Первый показ документального фильма состоялся прямо «на воде» – съемочная группа представила фильм жителям гренландского городка, спроектировав изображение на близлежащий айсберг. К слову, айсберг на следующий день «поплыл» к экватору, как доказательство того, что экология находится в катастрофическом состоянии.

«А потом мы танцевали»

Жертва грузинской гомофобии

Кинотеатр «Жовтень»

19:00

Из Одессы грузины увезли несколько статуэток и потеснили «Додому» Наримана Алиева, разделив с ним Гран-при. Как и фильм Алиева, «А потом мы танцевали» выдвинули на «Оскар», но не от Грузии, а от Швеции. На родине картину о гомосексуальной любви танцоров из Национального грузинского ансамбля не поняли и не приняли. Премьеру в Тбилиси пыталась сорвать праворадикальная организация «Грузинский марш». Ирония, потому что именно их агрессивные действия против ЛГБТ-меньшинств в 2013 году вдохновили Левана Акина на создание фильма.

Исполнитель главной роли Леван Гелбахиани получил несколько наград, включая призы в Одессе, Минске и Вальядолиде. Он воплотил Мераба, танцора Национального грузинского ансамбля, куда приходит новичок Иракли. Их соперничество в танце перерастает в страсть, что заставляет поменять их взгляды на жизнь.

«Вальгалла: Сага о викинге»

Шесть глав об одноглазом викинге

Кинотеатр «Киевская Русь»

21:00

У недавнего шедевра геймдизайнера Хидэо Кодзимы и «Вальгаллы» Рефна есть несколько общих черт. Во-первых, присутствие нордического Мадса Миккельсена. Во-вторых, бескрайние зеленые просторы, где происходит действие. В-третьих, деление на главы. «Вальгалла» – медитативное зрелище, состоящее из шести историй, в которых одноглазый викинг проходит испытания телом и духом. Четвертая черта – размышление о природе человека. Если Кодзима размышляет о поступках человечества, то Рефн пытается найти в человеке бога. Конечно же, через ультранасилие, на этот раз без неона, но в аутентичном скандинавском сеттинге.

25 ноября

«Иванов»

Дореволюционный Киев

Кинотеатр «Жовтень»

19:00

В «Иванове» можно рассмотреть «старый» Киев до Революции достоинства. Главный герой – московский бизнесмен, который сбегает из столицы России в столицу Украины от преследования силовых структур. Здесь он находит новые возможности и с головой окунается в бурную жизнь Киева. Снимать фильм неопытному в кинопроизводстве россиянину Дмитрию Фальковичу помогала украинка Марина Степанская, вскоре после этого снявшая свой полнометражный дебют «Стремглав».

«Бэтмен»

Классика DC

Кинотеатр «Киевская Русь»

21:00

Следом за «Джокером» Тодда Филлипса в Украину направляется классический «Бэтмен». Несмотря на комический вид, по сравнению с трилогией Нолана и фильмами Бертона, популярность сериала в 1966 году позволила создателям сразу же выпустить полный метр в кинотеатры. По сюжету, Бэтмен и Робин противостоят четырем суперзлодеям: Женщине-кошке, Пингвину, Загадочнику и Джокеру. Последний, воплощенный Сесаром Ромеро, стал вдохновением для образа персонажа Хоакина Феникса из фильма 2019 года. Единственное существенное исключение – у Феникса не было любимых усов, которые пришлось бы скрывать под белым гримом. Ромеро попросту не хотел брить их ради роли.

26 ноября

«Собаки не носят штанов»

БДСМ-трагедия

Кинотеатр «Жовтень»

19:00

Эротический фильм родом из Финляндии расскажет о человеке, который потерял жену и не может нормально совладать с окружающим миром. БДСМ для него – некий вид скорби, а выходом из суицидальных мыслей становится влюбленность в свою доминанту.

27 ноября

«Ботеро»

Толстый Ренессанс

Культурный центр «АртБратислава»

19:30

Документальную ленту о Ботеро представят в обновленном культурном центре «АртБратислава» на Оболони. 87-летний Фернандо Ботеро известен в мировом искусстве своими «пухлыми» героями, за которых его называют «самым колумбийским из колумбийских художников». Фильм расскажет о том, как из провинциальной звезды художник стал всемирно известным автором.

Фото: Neon

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!