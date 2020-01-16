ZIK пройдет вторую проверку Нацсовета из-за употребления в эфире ненормативной лексики

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 16 января на заседании принял решение назначить внеплановую выездную проверку телеканалу ZIK по его цифровой лицензии (ООО «ТРК «Новые коммуникации»). Мониторинг зафиксировал в эфире телеканала ненормативную лексику. Это вторая проверка для телеканала – 9 января каналу была оглашена проверка на предмет разжигания вражды гостями телеканала.

Регулятор отмечает, что 12 и 13 декабря 2019 зафиксировано трансляцию вещателем брифинга Министерства внутренних дел по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, во время которого демонстрировались аудиозаписи телефонных разговоров участников уголовного дела, содержащие ненормативную лексику. В частности, в эфире телеканала 12 декабря в промежутках времени с 17:07 до 18:15 и с 19:58 до 20:54 (с повтором 13 декабря с 06:48 до 07:47) на слова, которые относятся к ненормативной лексике, был наложен звуковой сигнал. Но в записи 12 декабря во время трансляции передачи Юлии Литвиненко в промежутках времени между 19:00 и 19:58 (с повтором 13 декабря в слоте 05:48-06:48) эти слова были скрыты звуковым сигналом лишь частично – кроме одного слова, которое было распространено в эфире 12 и 13 декабря соответственно в 19:24 и в 06:12.

Трансляция брифинга с ненормативной лексикой в ​​любое время суток является признаком нарушения вещателем части второй статьи 6 закона «О телевидении и радиовещании» в части трансляции программ или видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и подростков.

Напомним, телеканалы ZIK, «112 Украина» и NewsOne входят в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – нардепа, сопредседателя ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина.

Фото: pixabay

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