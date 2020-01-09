Два телеканала соратника Медведчука на предмет разжигания вражды проверит Нацсовет

Национальный совет на заседании 9 января назначил внеплановые выездные проверки телеканалам ZIK и «112 Украина» из-за зафиксированных в эфире признаков нарушения норм законодательства в высказываниях политиков. ZIK пройдет проверку по своей цифровой лицензии (ООО «ТРК «Новые коммуникации»), а «112 Украина» – по спутниковой (ООО «ТРК «112 ТВ»).

26 ноября 2019 в 18:00 в эфире телеканала ZIK транслировалась передача «Каждый из нас президент» (с повтором 27.11.2019 в 01:23 и 6:00). Экспертами в студии были Надежда Савченко, Ренат Кузьмин, а также Михаил Добкин, который присоединился к обсуждению вопросов с помощью интернет-связи. Мониторингом регулятора зафиксировано, что в этой передаче распространялись высказывания, которые имеют признаки нарушения законодательства. Какие именно высказывания, не уточняется.

Основанием для назначения внеплановой проверки телеканалу «112 Украина» стали результаты мониторингов эфира вещателя, проведенных в августе – декабре 2019 года. В частности, в передачах «Большое интервью», «LIVE», «LIVE: новости», «Голос народа», «Пульс: Главное политическое шоу страны», «Важно», «Диалог со страной» зафиксировано распространение высказываний В. Медведчука, П. Симоненко, В. Рабиновича, А. Герман, И. Киви, Н. Королевской, А. Волошина, А. Ляшко, М. Дульского и Р. Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства.

Нацсовет проверит телеканалы на предмет соблюдения части второй статьи 6 закона «О телевидении и радиовещании» (запрет на использование телерадиоорганизаций для разжигания национальной вражды и ненависти, запрет на трансляцию телепередач, изготовленных после 1 августа 1991-го, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые признают правомерной оккупацию территории Украины); требований достоверности и сбалансированности подачи информации, отраженные в пунктах а) и в) части первой 59-й статьи; части первой статьи 28 закона «Об информации» (информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека).

Отметим, 20 декабря регулятор назначил проверку телеканалу «Наш», связанному с экс-нардепом Евгением Мураевым из-за трансляции пресс-конференции Владимира Путина.

Напомним, телеканалы ZIK, «112 Украина» и NewsOne входят в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – нардепа, сопредседателя ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина.

Фото: pixabay

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