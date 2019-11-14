ZIK получил четвертое предупреждение из-за отсутствия двойного спутникового вещания

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 ноября огласил предупреждение телеканалу ZIK относительно спутниковой лицензии, записанной на ООО «ТРК «Міст ТБ», из-за отсутствия вещания. Для телеканала это четвертое предупреждение за последние два года, также вещатель ранеее получил штраф из-за подобного нарушения.

Мониторинг регулятора от 27 августа показал отсутствие спутникового вещания по техническим параметрам, указанным в лицензии телеканала, после чего 5 сентября ведомство назначило проверку вещателю, результаты которой подтвердили нарушение. Данный вопрос впервые рассматривался на заседании 30 октября. Директор юрлица вещателя Виктор Козий уверял членов ведомства, что канал не прерывал своего вещания, чиновники потребовали доказательств, которые двумя неделями после переноса вопроса так и не были представлены.

У телеканала ZIK две спутниковые лицензии: одна записана на ООО «ТРК «Міст ТБ»» (логотип ZIK), вторая – на ООО «ТРК «Нові комунікації»» (логотип оформлен по-другому – Z ZIK). Представители телеканала регулярно уверяют членов Нацсовета, что двойное спутниковое вещание им необходимо из-за наличия отдельной версии канала во Львове. Программную сетку по этой лицензии готовит львовская редакция телеканала – львовский эфир канала отличается от киевского, он производит местные передачи. Львовская версия телеканала ZIK ретранслируется в сетях местных кабельных провайдеров.

Регулятор впервые зафиксировал отсутствие двойного спутникового вещания ZIK два года тому назад. В августе 2017-го канал получил первое предупреждение, в конце декабря 2017-го — второе (и был оштрафован на 17 тыс. гривен (5% лицензионного сбора). Штраф вещатель оплатил в январе 2018-го, а 1 ноября 2018-го регулятор вынес каналу третье предупреждение. Почему последующий мониторинг вещателя состоялся только спустя 9 месяцев – в августе 2019-го, в регуляторе не сообщали.

Напомним, 7 ноября Нацсовет согласовал смену программной концепции для телеканала ZIK. Соответствующие изменения произошли в цифровой и спутниковой лицензиях телеканала, записанных на ООО «ТРК «Нові комунікації»». Вместо просветительно-информационного канала с кинопоказом вещатель стал сугубо информационно-аналитическим.

Как известно, телеканал ZIK вместе с каналами «112 Украина» и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина.

Фото: pixabay

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