Нацсовет отсрочил для ZIK наказание из-за отсутствия двойного спутникового вещания

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 30 октября отсрочил на две недели подведение итогов проверки телеканала ZIK по одной из двух спутниковых лицензий, записанной на ООО «ТРК «Міст ТБ».

Мониторинг регулятора от 27 августа показал отсутствие спутникового вещания по данной лицензии, после чего 5 сентября ведомство назначило проверку вещателю, результаты которой подтвердили нарушение. Члены Нацсовета готовились вынести телеканалу предупреждение. Но представитель вещателя – директор юрлица Виктор Козий уверял, что канал не прерывал своего вещания. Он предоставил регулятору письмо от оператора коммуникации в подтверждение наличия сигнала, в день мониторинга в ведомстве произошел якобы технический сбой. Члены Нацсовета попросили также предоставить письмо, которое компания направляла оператору. Виктор Козий его не предоставил, из-за чего вопрос был перенесен на две недели.

Для телеканала ZIK это могло быть четвертое предупреждение из-за отсутствия двойного спутникового вещания, также у вещателя есть штраф по этому же вопросу. Представители телеканала регулярно уверяют членов Нацсовета, что двойное спутниковое вещание им необходимо из-за наличия отдельной версии канала во Львове. Программную сетку по этой лицензии готовит львовская редакция телеканала – львовский эфир канала отличается от киевского, он производит местные передачи. Львовская версия телеканала ZIK ретранслируется в сетях местных кабельных провайдеров.

Отметим, у телеканала ZIK две спутниковые лицензии: одна записана на ООО «ТРК «Міст ТБ»» (логотип ZIK), вторая – на ООО «ТРК «Нові комунікації»» (логотип оформлен по-другому – Z ZIK). Последняя компания также владеет общенациональной цифровой лицензией. В лицензиях прописаны разные программные концепции: у ТРК «Нові комунікації» – просветительно-информационный канал с кинопоказом, у «Міст ТБ» – информационно-развлекательный с кинопоказом. Из-за этого по разным лицензиям телеканал выдавал разный ночной эфир; утренний, дневной и прайм-тайм совпадали. По лицензии ООО «ТРК «Нові комунікації»» канал вещает на Astra 4A в двух стандартах (доступны два отдельных сигнала по одной лицензии) – в MPEG-4 HD и MPEG-2 SD, а ООО «ТРК «Міст ТБ»» по своей лицензии не вещал (также указан спутник Astra 4A).

Отсутствие двойного спутникового вещания у телеканала ZIK регулятор впервые зафиксировал два года тому назад. В августе 2017-го, получив первое предупреждение, телеканал возобновил второе спутниковое вещание, запустив дополнительный сигнал на Astra 4A по концепции ООО «ТРК «Міст ТБ»», но уже осенью его прекратил. В конце декабря 2018-го регулятор объявил каналу второе предупреждение и оштрафовал компанию на 17 тыс. гривен (5% лицензионного сбора). Штраф вещатель оплатил в январе 2018-го. Тогда же регулятор предписал возобновить вещание в месячный срок, чего канал так и не сделал. Это показал мониторинг Нацсовета от 6 июня 2018-го, по которому 1 ноября 2018-го регулятор вынес третье предупреждение. Почему последующий мониторинг вещателя состоялся только спустя 9 месяцев – в августе 2019-го, в регуляторе не сообщали.

Напомним, телеканал ZIK вместе с каналами «112 Украина» и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина.

Фото: Александра Йорк

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