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Журналисты российского канала «Звезда» въехали в Украину как обычные граждане – СБУ

от Telekritika
От Telekritika 1079
Главная Новости Журналисты российского канала «Звезда» въехали в Украину как обычные граждане – СБУ

Съемочная группа не представилась журналистами.

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» находится в Киеве. Об этом сообщается на сайте канала.

Также сказано, что члены съемочной группы «Звезды» стали одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после того, как Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям СМИ РФ приехать в Украину, отвечая на их вопросы во время пресс-конференции после саммита «нормандской четверки».

Журналисты «Звезды» также сняли сюжет в центре Киева, в котором корреспондентка Диана Сирази сказала: «Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно – всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?».

В СБУ «Телекритике» эту информацию подтвердили. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, российские медийщики не представились журналистами: «Пограничники говорят, что они заехали как обычные граждане, не представившись журналистами. Задекларировали, что заезжают по своим делам. Это малоизвестные журналисты, и не попадали к нам «на карандаш», – сказала она. – Сейчас мы наблюдаем. Если они будут совершать противоправные действия, то будем принимать правовые меры. А если нет – уедут спокойно. Если они потом выпустят сюжет, который будет унижать Украину, то, конечно, въезд им будет запрещен. Мы будем действовать в правовом поле».

Напомним, ранее председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сказал, что российским представителям прессы можно ради эксперимента разрешить въезд в Украину на пять дней.

Фото: телеканал «Звезда»

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