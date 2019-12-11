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НСЖУ предлагает ради эксперимента временно открыть въезд в Украину для российских журналистов

от Telekritika
От Telekritika 762
Главная Новости НСЖУ предлагает ради эксперимента временно открыть въезд в Украину для российских журналистов

И устроить им пресс-тур на Донбасс.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что российским представителям прессы можно разрешить въезд в Украину на пять дней. Об этом он сказал во время эфира на телеканале «112 Украина».

Эту тему Томиленко затронул в контексте недавнего приглашения от Президента Украины Владимира Зеленского для российского журналиста Владимира Соловьева посетить Донбасс. Тогда журналист ответил, что ему запрещен въезд в Украину. 

Томиленко сказал: «Российские пропагандистские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд в Украину. Но, с другой стороны, если бы было желание, то фактически СБУ по просьбе Офиса президента может на пять дней, допустим, снять (запрет на въезд — ред). И, соответственно, такой пресс-тур может быть организован на Донбасс при условии, что российские медиа взяли бы на себя обязательства придерживаться стандартов. Это был бы, своего рода, эксперимент… Какие материалы они бы подготовили?». 

Напомним, ранее российский ведущий Борис Корчевников посетил Украину.

Фото: НСЖУ

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