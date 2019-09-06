Журналистку «2+2» во время съемки ударил водитель Porche

Корреспондентка канала «2+2» Екатерина Колган пострадала от водителя во время съемок сюжета для программы «ДжеДАИ». Мужчина ударил ее и бросил телефон журналистки под колеса. Об этом инциденте она написала на своей странице в Facebook.

Екатерина Колган снимала на Борщаговке сюжет о водителях, которые нарушают ПДР и ездят по встречной. Она сделала замечание одному из нарушителей, но тот, по словам корреспондентки, начал хамить, а, увидев, что она снимает его на видео, применил физическую силу, выбил телефон, переехал его и скрылся.

На место инцидента вызвали полицию. Журналистка написала заявление. По словам Екатерины Колган, она расценивает действия нападающего как сознательную атаку и препятствование журналистской деятельности.

ДОПОЛНЕНО: В комментарии «Телекритике» журналистка сообщила, что Святошинское управление полиции ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве открыло производство по статье 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналиста).

Ранее «Телекритика» писала о том, что в августе было зарегистрировано 29 случаев нарушения свободы слова, в том числе 17 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

Фото: 24tv.ua