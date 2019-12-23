Журналиста NewsOne вызывают на допрос по делу Шеремета

21 декабря журналист и ведущий телеканала NewsOne Андрей Павловский заявил у себя в Facebook, что его вызвали на допрос по делу об убийстве Павла Шеремета.

«Для меня стало неожиданностью, что позвонили с главного следственного управления и хотят передать повестку. Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета».

По словам Павловского, в день убийства Шеремета журналистка NewsOne находилась недалеко от места происшествия на редакционном задании. Услышав взрыв, она направилась непосредственно к месту происшествия.

«Она направилась на взрыв и сняла автомобиль, который уже горел. То есть мы, по сути, оказались первыми. Для меня это неудивительно, поскольку взрыв произошел в центре города, любая съемочная группа могла оказаться на месте», – говорит журналист.

Напомним, ранее стали известны имена подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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