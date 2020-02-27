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Журнал Playboy меняет концепцию

от Telekritika
От Telekritika 114
Главная Новости Журнал Playboy меняет концепцию

Медиа будет ставить акцент на таких темах, как сексуальное здоровье, мода, дом и красота.

26 февраля 2020 года стало известно, что медиакомпания Playboy Enterprises планирует реструктуризацию своих активов под новым брендом — PEI Holdings, сообщает MediaPost.

Издатель пересмотрел редакционную политику Playboy и вывел в топ такие темы, как сексуальное здоровье, одежда и аксессуары, красота и забота о коже, дом и гостеприимство. Также паблишер планирует инвестировать в ряд брендов, развивать уже существующие продукты, запустит новую маркетинг-стратегию и усовершенствует инфраструктуру распространения.

«Создание холдинга даст нам возможность воспользоваться силой бренда Playboy, используя его в качестве платформы для запуска и развития других брендов», — прокомментировал Бен Кон, генеральный директор PEI Holdings и генеральный директор Playboy Enterprises.

Также PEI Holdings объявила о приобретении онлайн-магазина интимных товаров Yandy, на котором в месяц совершается около 50 тыс. покупок. Этой сделкой компания планирует развивать собственный продуктовый подход для своих читателей-клиентов.

напомним, что в 2019 году издатель Playboy объявил, что журнал теперь будет выходить 6 раз в год. А сын основателя журнала, Купер Хэфнер, в том же году объявил об уходе из компании, чтобы заняться собственным бизнесом — Hefner Media Corporation.

Напомним, ранее стало известно, что репортер из Северной Каролины забыл отключить маски в Facebook и вышел в прямой эфир

Фото: wallpapersafari.com

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