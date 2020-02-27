Репортер из Северной Каролины забыл отключить маски в Facebook и вышел в прямой эфир

Телевизионный репортер из Северной Каролины перед выходом в прямой эфир случайно забыл выключить AR-маски в Facebook, пишет New York Post.

В одноминутном ролике, опубликованном WLOS ABC 13, можно увидеть, как журналист Джастин Хинтон ведет репортаж о снегопаде в Эшвилле, во время которого примеряет маски волшебника, очки и шляпу, медвежьи уши и многие другие.

Видео с Хинтоном на Facebook быстро распространилась в социальных сетях, набрав более 160 тыс. просмотров, 4100 реакций и 380 комментариев с момента публикации. Заголовок видео гласит: «Когда вы пытаетесь сделать серьезную трансляцию в Facebook о погоде и случайно включили фильтр «Загадочная маска».

Хинтон в свою очередь отнесся к ситуации с юмором: «Если не можешь смеяться над самим собой, то какой смысл смеяться вообще? Надеюсь вы насладились снежным днем, и не забывайте улыбаться и смеяться», — пишет он в Facebook.

Фото: коллаж Southern Living

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