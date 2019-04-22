▶Журнал «Новое время» посвятил коллекционный выпуск детским мечтам
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▶Журнал «Новое время» посвятил коллекционный выпуск детским мечтам

от Telekritika
От Telekritika 43
Главная Новости ▶Журнал «Новое время» посвятил коллекционный выпуск детским мечтам

Журнал «Новое время» и движение «Здійсни мрію» представляют спецвыпуск «Мечты ради жизни». Коллекционный выпуск журнала – «Мрії заради життя» уже в продаже.

Благотворительный проект фонда «Ти не один» – «Здійсни мрію» накануне Всемирного дня желаний #WorldWishDay, который отмечают 29 апреля, совместно с изданием «Новое время» рассказывает о единственном в нашей стране исследовании детских мечтаний, а также публикует практические рекомендации психологов и учителей, чтобы научиться мечтать, не ограничивая себя. Джамала и Monatik также присоединились к проекту и поделились своими историями и советами, как вдохновиться и достигать больших целей.

На обложке номера, который поступил в продажу 18 апреля, вы увидите рисунки детских мечтаний, собранные со всей Украины в туре #моядитячамрія, символически расположены в форме туннеля, ведущего к свету.

Специалисты, бизнесмены, волонтеры, подростки поделились, почему важно мечтать без границ и почему мечты стали частью образования в успешных странах, как каждый из нас может стать волшебником, а также – о чем мечтают дети сегодня. Фантазии детей поражают: перевоплощение в принцессу, встреча с настоящим драконом, подъем на большую гору, создание игры для телефонов, поездка на супермобиле и другие.

▶Журнал «Новое время» посвятил коллекционный выпуск детским мечтам

 Лидия Таран с детьми во время старта проекта #моядитячамрія в 2018-м

Кураторы проекта и телеведущие 1+1 media Лидия Таран и Александра Лобода также рассказали истории исполнения детских мечтаний, которые придают сил и энергии бороться со стрессами и болезнями.

Спецвыпуск «Мрії заради життя» распространяется с основным номером журнала «Новое время». Презентация номера состоится 24 апреля в СЕО club.

Фото: «1+1 медиа»

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