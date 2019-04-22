▶Журнал «Новое время» посвятил коллекционный выпуск детским мечтам

Благотворительный проект фонда «Ти не один» – «Здійсни мрію» накануне Всемирного дня желаний #WorldWishDay, который отмечают 29 апреля, совместно с изданием «Новое время» рассказывает о единственном в нашей стране исследовании детских мечтаний, а также публикует практические рекомендации психологов и учителей, чтобы научиться мечтать, не ограничивая себя. Джамала и Monatik также присоединились к проекту и поделились своими историями и советами, как вдохновиться и достигать больших целей.

На обложке номера, который поступил в продажу 18 апреля, вы увидите рисунки детских мечтаний, собранные со всей Украины в туре #моядитячамрія, символически расположены в форме туннеля, ведущего к свету.

Специалисты, бизнесмены, волонтеры, подростки поделились, почему важно мечтать без границ и почему мечты стали частью образования в успешных странах, как каждый из нас может стать волшебником, а также – о чем мечтают дети сегодня. Фантазии детей поражают: перевоплощение в принцессу, встреча с настоящим драконом, подъем на большую гору, создание игры для телефонов, поездка на супермобиле и другие.

Кураторы проекта и телеведущие 1+1 media Лидия Таран и Александра Лобода также рассказали истории исполнения детских мечтаний, которые придают сил и энергии бороться со стрессами и болезнями.

Спецвыпуск «Мрії заради життя» распространяется с основным номером журнала «Новое время». Презентация номера состоится 24 апреля в СЕО club.

Фото: «1+1 медиа»