Зеленский выйдет из «Квартала 95», если станет президентом
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Зеленский выйдет из «Квартала 95», если станет президентом

от Telekritika
От Telekritika 28
Главная Новости Зеленский выйдет из «Квартала 95», если станет президентом

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отмечает, что у него не будет никаких бизнес-интересов на посту главы государства, поскольку он планирует выйти из «Квартала 95» в случае своего президентства.

Об этом он заявил 18 апреля в эфире политического ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии «Квартал 95». Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. То есть я перестаю быть кому-то партнером», – сказал он, отвечая на вопрос о партнерстве с Игорем Коломойским.

В частности, Зеленский заявил, что если он когда-либо в жизни нарушит закон, то сам уйдет с поста президента.

Напомним, компанией «Студия Квартал 95» владеют Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и Тимур Миндич.

В недавнем интервью лидер «Квартала 95» пролил свет на свою позицию по языковым квотам на ТВ и радио, черным спискам российских артистов, госфинансированию кино, а также рассказал о том, как сделать журналистику независимой.

Фото: скриншот YouTube

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