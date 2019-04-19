Зеленский выйдет из «Квартала 95», если станет президентом

Об этом он заявил 18 апреля в эфире политического ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии «Квартал 95». Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. То есть я перестаю быть кому-то партнером», – сказал он, отвечая на вопрос о партнерстве с Игорем Коломойским.

В частности, Зеленский заявил, что если он когда-либо в жизни нарушит закон, то сам уйдет с поста президента.

Напомним, компанией «Студия Квартал 95» владеют Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и Тимур Миндич.

В недавнем интервью лидер «Квартала 95» пролил свет на свою позицию по языковым квотам на ТВ и радио, черным спискам российских артистов, госфинансированию кино, а также рассказал о том, как сделать журналистику независимой.

Фото: скриншот YouTube