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Зеленский сообщил о старте «Всеукраинской школы онлайн»

от Telekritika
От Telekritika 1208
Главная Диджитал Зеленский сообщил о старте «Всеукраинской школы онлайн»

Дистанционное образование школьники смогут получать в Facebook и YouTube.

С 6 апреля в Украине стартует программа дистанционного обучения «Всеукраинская школа онлайн». Проект создан для школьников 5-11 классов. Об этом говорится в официальном обращении президента.

Так, 40 учителей из Киева будут вести занятия дистанционно для учеников со всей Украины. Съемки уроков уже стартовали, и будут проходить ежедневно.

«По сбалансированной программе Министерства образования и науки преподается 11 предметов. Учиться дистанционно школьники смогут в Facebook и YouTube. Также уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы, которые с радостью присоединились к этой важной миссии. За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. Их перечень, а также расписание уроков на неделю появится совсем скоро», — сообщается в заявлении президента.

Напомним, телеканал «Киев» запустил программу «Ударим английским по карантину!», а на платформах «Суспільного» будет представлен образовательный проект для домашнего обучения.

Фото: Unsplash

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