На канале «Киев» стартуют уроки английского

Программа «Утро по-киевски», которая выходит на телеканале «Киев», с 23 марта запускает новую рубрику – «Онлайн-уроки английского языка». Ее будет вести украинский полиглот, который знает семь иностранных языков, Иван Бобров. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Бобров будет выходить в эфир по скайпу в 8:15 три раза в неделю. Это будут короткие включения – 5-10 минут. Полиглот расскажет о лайфаках, как быстро и без труда освоить английский язык. К слову, Иван Бобров считает, что заговорить на английском можно всего за 42 дня», – сообщается в релизе канала.

Также уроки от Ивана Боброва можно будет посмотреть на Facebook и Youtube телеканала «Київ».

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