🎤Зеленский посетил съемки «Лиги смеха» в качестве гостя
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🎤Зеленский посетил съемки «Лиги смеха» в качестве гостя

от Telekritika
От Telekritika 175
Главная Новости 🎤Зеленский посетил съемки «Лиги смеха» в качестве гостя

В субботу, 25 мая, действующий президент Украины посетил концерт «Лиги смеха» и даже поднялся на сцену, чем удивил зрителей в зале.

Владимир Зеленский вместе с коллегами из «Квартала» открыл концерт в МЦКИ «Октябрський дворец». Он вышел на сцену, когда команда исполняла песню, поздоровался со зрителями и сказал: «Добрый вечер! Больше слов у меня нет». После этого на сцене появился Евгений Кошевой, который сменил Зеленского на посту ведущего «Лиги смеха», и отобрал у него микрофон. Президент наигранно рассердился, поцеловал его в лысину и присоединился к первой леди Елене Зеленской в первом ряду. Таким образом он «попрощался» с проектом.

Все это запечатлели зрители и выложили в соцсетях.

🎤Зеленский посетил съемки «Лиги смеха» в качестве гостя

🎤Зеленский посетил съемки «Лиги смеха» в качестве гостя

🎤Зеленский посетил съемки «Лиги смеха» в качестве гостя

Пресс-служба «Квартала» отмечает, что на прошлой неделе состоялись съемки седьмой игры пятого сезона «Лиги смеха». Впервые за всю историю проекта, созданного студией «Квартал 95» и Drive Production, в нем не принимал участие Владимир Зеленский.

🎤Зеленский посетил съемки «Лиги смеха» в качестве гостя

Евгений Кошевой – новый ведущий «Лиги смеха»

«Конечно, ощущения волнительные, но приятные, – признался перед началом игры Евгений Кошевой. – Никаких наставлений Владимир Александрович мне не давал, это делали редакторы проекта – Андрей Чивурин и Чингис Мазинов. Кстати, о том, что я буду новым ведущим, мне сообщил именно Андрей Петрович, позвонив по телефону. Конечно, я был рад». На вопрос, в каком стиле Евгений будет вести проект, он ответил: «Естественно, пародировать Владимира и копировать его манеру ведения я не буду. Просто постараюсь все сделать органично, по-своему.  Зачем что-то делать вторично? Я же не хочу, чтобы нас сравнивали. А вообще, конечно, мы всегда будем ждать на съемках Владимира, но теперь уже в качестве гостя и зрителя».

🎤Зеленский посетил съемки «Лиги смеха» в качестве гостя

Съемки «Лиги смеха»

🎤Зеленский посетил съемки «Лиги смеха» в качестве гостя

Съемки «Лиги смеха»

Накануне объявления имени нового ведущего в сети прошло голосование зрителей, кого именно они видят в этой роли. Среди претендентов, кроме Евгения, также были Игорь Ласточкин, Оля Полякова, Потап и Тарас Стадницкий («V.I.P. Тернопіль»). По словам редактора Андрея Чивурина, решение о назначении Евгения Кошевого ведущим было принято коллективно: «Но главное слово, разумеется, было за Владимиром. И мы, редакторы, были не против».

К слову, из-за того что Кошевой стал ведущим «Лиги смеха», ему пришлось покинуть кресло тренера. Поэтому его подопечные – сборная Кременчуга – перед новой игрой имели право выбрать нового наставника. Ребята остановили свой выбор на шоумене Гарике Бирче.

Новые выпуски проекта «Лиги смеха» зрители увидят уже в новом сезоне на «1+1».

Напомним, Владимира Зеленского  в «Вечернем квартале» заменили Игорь Ласточкин, Юрий Ткач, актер Improv Live Show Владимир Шумко и капитан команды «Стадион “Диброва”» Владимир Мартынец; в «Расмеши комика» Владимира заменил Юрий Ткач.

Фото: «Квартал 95»

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