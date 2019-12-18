«Здісни мрію» и «Сніданок з 1+1» проведут благотворительный аукцион ко Дню Святого Николая

19 декабря ко Дню святого Николая прямой эфир «Сніданок з 1+1» пройдет в формате благотворительного аукциона. Об этом сообщила пресс-служба «1+1».

В этом году аукцион пройдет в партнерстве с проектом «Рождественская история с Тиной Кароль». Собранные средства традиционно пойдут на осуществление желаний маленьких пациентов больницы из проекта «Здісни мрію».

Праздничный благотворительный эфир будет называться «Рождественский завтрак». Впервые, за всю историю марафона, он будет проходить на двух локациях одновременно – на террасе под открытым небом, которая превратится в зимний дворик с новогодними декорациями и снегом, где гостей будет встречать Тина Кароль; и в студии, которая станет рождественским домиком с камином с Русланом Сеничкиным и Лидией Таран.

Откроет праздничный аукцион украинская песня «Щедрик» в исполнении Тины Кароль совместно с детским хором. Далее в рамках программы, начиная с 7:00 утра каждый желающий сможет побороться за совместное чаепитие с группой «Время и Стекло», катание на коньках вместе с Еленой Кравец, побывать на экскурсии, которую проведет Олег Винник или приобрести мастер-класс по художественной гимнастике от олимпийской призерки Анны Ризатдиновой. Особым лотом станет дизайнерское платье от Ольги Навроцкой, которое Тина Кароль надевала для съемок в музыкальном фильме «Рождественские истории», а также артистка представит в качестве лота эксклюзивное кольцо с бриллиантами «Зимние звезды» от «Укрзолото». А ведущий Руслан Сеничкин представляет лот мечту – путешествие вместе с ним на зеленом троллейбусе.

Во время трехчасового праздничного эфира для зрителей будет петь Jerry Heil, которая подарила проекту «Здісни мрію» авторскую песню #моядитячамрія. Также Jerry представляет лот – роль в своем новом клипе. Свои лоты также предоставят Monatik, The Hardkiss, Юрий Горбунов, Неля Шовкопляс, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Владимир Бородянский, Светлана Павелецкая и многие другие.

Сразу после объявления в прямом эфире лот появится на официальной странице программы «Сніданок з 1+1» в Facebook и пользователи смогут принять участие в аукционе.

Правила остаются прежними: побеждает тот, кто называет наибольшую ставку. Один шаг в дальнейшей борьбе должен быть не ниже 300 грн. Торги продлятся до 19:00. Результаты будут объявлены в выпуске ТСН в 19:30.

Все средства от торгов на онлайн-аукционе будут направлены на осуществление желаний маленьких мечтателей из проекта «Здійсни мрію».

Напомним, проект был основан в 2016 году, его цель – воплощать мечты маленьких пациентов больниц, которые дают им внутренние силы бороться со сложной болезнью. Кураторы проекта – Александра Лобода и Лидия Таран, волонтер — Неля Шовкопляс.

Напомним, «1+1» запустил праздничные промо-ролики с отсчетом дней до Нового года.

Фото: «1+1»

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