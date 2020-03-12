Завершились съемки сериала «Сашино дело» для телеканала «Украина»

«Студия Пилот» завершила съемки сериала «Сашино дело» по заказу телеканала «Украина», сообщила пресс-служба студии.

По сюжету картины в маленьком городке пропал 7-летний мальчик. Розыском занялась следователь Саша Гурская, только поймавшая серийного убийцу, державшего в страхе всю область. Саша всецело отдается расследованию. В один из дней пропадает ее собственная дочь и героиня приходит к выводу, что маньяк, которого все считают арестованным, — до сих пор на свободе.

В главных ролях: Елена Шилова, Павел Вишняков, Наталка Денисенко, Михаил Пшеничный, Даниил Билых, Федор Гуринец, Ксения Мишина, Дарья Соколюк, Артём Позняк.

Креативный продюсер и режиссер — Александр Итыгилов.

Оператор — Антон Ткаченко.

Продюсеры: Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Александр Брыкайло.

Напомним, 15 марта телеканал «Украина» покажет премьерную 4-серийную картину «Стань моей тенью»

Фото: «Студия Пилот»

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