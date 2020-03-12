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Завершились съемки сериала «Сашино дело» для телеканала «Украина»

от Telekritika
От Telekritika 407
Главная Новости Завершились съемки сериала «Сашино дело» для телеканала «Украина»

Режиссером стал Александр Итыгилов.

«Студия Пилот» завершила съемки сериала «Сашино дело» по заказу телеканала «Украина», сообщила пресс-служба студии.

По сюжету картины в маленьком городке пропал 7-летний мальчик. Розыском занялась следователь Саша Гурская, только поймавшая серийного убийцу, державшего в страхе всю область. Саша всецело отдается расследованию. В один из дней пропадает ее собственная дочь и героиня приходит к выводу, что маньяк, которого все считают арестованным, — до сих пор на свободе.

В главных ролях: Елена Шилова, Павел Вишняков, Наталка Денисенко, Михаил Пшеничный, Даниил Билых, Федор Гуринец, Ксения Мишина, Дарья Соколюк, Артём Позняк.

Креативный продюсер и режиссер — Александр Итыгилов.

Оператор — Антон Ткаченко.

Продюсеры: Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Александр Брыкайло. 

Напомним, 15 марта телеканал «Украина» покажет премьерную 4-серийную картину «Стань моей тенью»

Фото: «Студия Пилот»

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