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Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Стань моей тенью»

от Telekritika
От Telekritika 141
Главная Новости Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Стань моей тенью»

Производством картины занималась компания «Фильмстрим».

15 марта, в 17:00 телеканал «Украина» покажет премьерную 4-серийную картину «Стань моей тенью», пишет пресс-служба.

Спустя 12 лет Игорь сообщает Вере, что на ее сестру-близняшку Ольгу совершено покушение, она лежит в клинике без сознания и – для безопасности – под чужим именем. Мужчина умоляет Веру «временно заменить» Ольгу для того, чтобы подписать от ее имени важный контракт. Поддавшись на уговоры, женщина соглашается, не подозревая, что с этого момента на кон поставлена жизнь обеих сестёр.

В фильме снялись: Анна Попова, Артемий Егоров, Дмитрий Пчела, Павел Вишняков, Александр Рудько, Дмитрий Чернов, Анна Сердюк, Мария Рябошапка, Светлана Кирпичева, Катерина Рубашкина. 

Режиссер-постановщик картины – Андрей Силкин. Оператор-постановщик – Вася Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Андрей Танабаш, Элла Бобленюк.

Производством 4-серийного фильма по заказу канала «Украина» занималась компания «Фильмстрим». Съемки картины проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, 14 марта на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийного мелодраматического фильма «Наша доктор».

Фото: телеканал «Украина»

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