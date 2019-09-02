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Заседания Кабмина закроют для журналистов

от Telekritika
От Telekritika 893
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил закрыть для журналистов заседания Кабмина.

Кабинет министров провел первое заседание в новом формате – без журналистов. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что заседания правительства не должны превращаться в шоу. Об этом сообщает «Украинская правда».  

«После заседания правительства мы будем выходить к прессе и будем общаться с вами, сообщать вам о том, какие решения приняты и почему, отвечать на ваши вопросы», – добавил глава Кабмина.

Открывая первое заседание, Алексей Гончарук сообщил, что члены правительства должны выйти к журналистам через час работы. Он рассказал, что в понедельник будут решаться преимущественно организационные вопросы. В частности, должны быть приняты решения, чтобы «министры получили возможность работать в своих министерствах», и решение о ликвидации экономического подразделения в Национальной полиции. После объяснения премьер попросил представителей СМИ покинуть зал и перейти в пресс-центр.

Напомним, «Телекритика» писала о назначениях в новом правительстве.

Фото: Wikipedia

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