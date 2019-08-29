Рада назначила Бородянского министром, главой Комитета свободы слова таки стал Шуфрич

Верховная Рада приняла перечень комитетов — 23, с минимальным количеством нардепов — 5, а максимальным — 34. Соответствующее решение поддержали 318 нардепов. За новый состав Кабинета министров проголосовал 281 народный депутат.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики возглавил экс-глава «1+1 медиа» Александр Ткаченко («Слуга народа»); первым заместителем стала Ирина Констанкевич (внефракционная); секретарем – Александр Абдуллин («Батькивщина»). Комитет по вопросам цифровой трансформации возглавил Михаил Крячко («СН»); первый заместитель – Кира Рудик («Голос»); секретарь – Сергей Ларин («ОПЗЖ»). Комитет по вопросам свободы слова возглавил Нестор Шуфрич («ОПЗЖ»); первый заместитель – Евгений Брагарь («СН»); секретарь Сергей Швец («СН»).

Вице-премьером и министром цифровой трансформации стал Михаил Федоров (сейчас советник президента по цифровизации). Министром Кабинета министров – Дмитрий Дубилет, экс-глава ИТ-департамента «Приватбанка»; министром культуры, молодежи и спорта стал Владимир Бородянский, внештатный советник президента, бывший глава холдинга StarLightMedia и канала СТБ. Министерства информационной политики в новом Кабмине больше не будет.

Фото: StarLightMedia