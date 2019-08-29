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Рада назначила Бородянского министром, главой Комитета свободы слова таки стал Шуфрич

от Telekritika
От Telekritika 291
Главная Новости Рада назначила Бородянского министром, главой Комитета свободы слова таки стал Шуфрич

Верховная Рада сегодня, 29 августа, на первом заседании утвердила состав 23 комитетов и назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.

Верховная Рада приняла перечень комитетов — 23, с минимальным количеством нардепов — 5, а максимальным — 34. Соответствующее решение поддержали 318 нардепов. За новый состав Кабинета министров проголосовал 281 народный депутат.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики возглавил экс-глава «1+1 медиа» Александр Ткаченко («Слуга народа»); первым заместителем стала Ирина Констанкевич (внефракционная); секретарем – Александр Абдуллин («Батькивщина»). Комитет по вопросам цифровой трансформации возглавил Михаил Крячко («СН»); первый заместитель – Кира Рудик («Голос»); секретарь – Сергей Ларин («ОПЗЖ»). Комитет по вопросам свободы слова возглавил Нестор Шуфрич («ОПЗЖ»); первый заместитель – Евгений Брагарь («СН»); секретарь Сергей Швец («СН»).

Вице-премьером и министром цифровой трансформации стал Михаил Федоров (сейчас советник президента по цифровизации). Министром Кабинета министров – Дмитрий Дубилет, экс-глава ИТ-департамента «Приватбанка»; министром культуры, молодежи и спорта стал Владимир Бородянский, внештатный советник президента, бывший глава холдинга StarLightMedia и канала СТБ. Министерства информационной политики в новом Кабмине больше не будет.

Фото: StarLightMedia

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