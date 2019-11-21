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Запрещенный «Яндекс» хочет купить права на показ еврокубков в Украине

от Telekritika
От Telekritika 540
Главная Новости Запрещенный «Яндекс» хочет купить права на показ еврокубков в Украине

Российская группа компаний «Яндекс» намерена купить права на трансляцию в Украине футбольных матчей еврокубков, несмотря на блокировку.

Российская компания «Яндекс» планирует купить права на показ на территории Украины матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезона 2021/22. Об этом пишет российское агентство РБК.

По информации издания, «Яндекс» намерен купить права не только на показ в России, но и в странах СНГ, а также в Украине. Об этом знает украинский правообладатель футбольного контента – «Медиа Группа Украина», и «эта ситуация им не нравится», пишет издание со ссылкой на анонимный источник.

Сумма контракта на три года для России и стран бывшего Союза может составить 200 млн евро.

В Украине турниры (за исключением Лиги конференций, которая будет проводиться со следующего сезона) транслируют телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» из «Медиа Группы Украина» Рината Ахметова.

Отметим, с мая 2017-го в Украине официально закрыт доступ к сервисам компании «Яндекс» после указа — пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, в феврале 2020-го МГУ запускает телеканал «Футбол 3».

Фото: pixabay

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