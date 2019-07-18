«Знай.ua» и Politeka — самые залайканные в Facebook

Лидерами Facebook по количеству симпатий украинских пользователей стали страницы «Знай.ua» и Politeka. Больше всего подписчиков из Украины у аккаунта «Сегодня», а по объемам текстового контента лидируют профили УНИАН, ТСН, «Цензор.НЕТ». Среди онлайн-СМИ, которых больше всего комментируют боты, – ТСН, 112.ua и «Цензор.НЕТ». К таким выводам пришли в компании Artellence в рамках совместного с VoxUkraine исследования самых популярных Facebook-страниц СМИ.

Исследование проводили по следующим критериям: общее количество отметок «Нравится» страницы и отдельно – количество лайков от украинцев, наличие ботов, неактивных пользователей, количество постов и текстовых публикаций.

По количеству лайков страниц на первом месте – «Знай.ua» (у нее 1 820 166 отметок «Нравится»), на втором – Politeka с результатом 1 404 188 лайков. Они также оказались в списке интернет-СМИ, которые чаще всего читают украинцы по результатам опроса Киевского международного института социологии. Согласно ему, Politeka заняла 6 место, а «Знай.ua» – 9-е. Уровень доверия к этим СМИ составляет 1,6% и 1,5% соответственно.

Интересный пункт в списке – канал RT (4 место), который является рупором российской пропаганды. У него самое большое количество публикаций (2846) за период исследования. Но только 14% из них – текстовые (то есть значимые, согласно методологии).

У страницы «Сегодня» больше всего украинских подписчиков (97%). У «Обозревателя» и УНИАН этот показатель – 70%, а у «Корреспондента» – 64%. У RT, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов» большая часть аудитории неукраинская. Публикации «Комсомольской правды» чаще всего репостят и лайкают, но, очевидно, это делают не украинцы.

Компания Artellence создала алгоритм для определения профилей-ботов. Был проведен визуальный анализ страниц, учитывалась активность профиля, в частности комментарии. Если они повторялись, и было понятно, что это заготовленный текст, профили классифицировали как ботов.

У страниц «Знай.ua» и Politeka показатель ботов 0,1% и 0,2% от общего количества лайков. Авторы исследования делают вывод, что боты не активно подписываются на страницы (их доля среди лайкнувших не превышает 2%), но активно их комментируют (на некоторых страницах комментарии ботов составляют 20%). Особенно много таких сообщений на страницах известных украинских СМИ, что объясняется большим количеством текстовых публикаций. Далее – скрин интерактивного графика с сайта voxukraine.

По количеству текстового контента лидируют УНИАН, ТСН, «Цензор.НЕТ», 112.ua, «24 Канал», Dmitriy Gordon, «Українська правда». У малоизвестных СМИ материалы более короткие и менее значимые: текст там может быть подводкой к видео или фотографиям.

По доле текстовых постов в общем количестве публикаций лидер – Facebook-страница hromadske.ua с показателем 100%. За ней идет UA1.com.ua с 99%. Третье место с 97% делят страницы Dmitriy Gordon, «Українська правда» и УНИАН.

В исследовании также проанализировали комментарии к текстовым («значимым») публикациям. Самое большое количество комментариев и комментаторов у страницы ТСН. То есть контент, публикуемый там, вызывает реакции и желание его обсуждать. В то же время на странице ТСН один из самых высоких показателей неактивных пользователей – 8,1%, но он особо не влияет на интерес к странице остальных подписчиков.

После ТСН больше всего комментариев у «Zvistka – сторінка новин», Dubinsky.pro та hromadske.ua. Много комментируют также публикации на странице «24 Канал», «Комсомольской правды», 112.ua и «Цензор.НЕТ». Правда, 12% комментариев на 112.ua и 13% на «Цензор.НЕТ» – от ботов. Но самое интересное то, что на этих двух страницах боты комментируют больше всего – в среднем 12,7 комментариев поступают от одного профиля.

Среди десяти страниц, которые чаще всего комментируют боты, 7 онлайн-СМИ: ТСН, 112.ua, «Цензор.НЕТ», «Українська правда», «РБК-Украина», BBC News Ukrainian, «24 Канал», Dubinsky.pro, UA1.com.ua и hromadske.ua. Это свидетельствует о том, что онлайн-СМИ достаточно влиятельные и поэтому находятся под пристальным вниманием тех, кто может использовать ботов.

Ранее «Телекритика» писала, какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ.

Фото: pexels