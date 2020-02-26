«Захар Беркут» выйдет в широкий прокат в Латвии, Литве и Эстонии

Компания Film.ua Group сообщила, что украинский исторический фильм «Захар Беркут» выходит в прокат в Латвии, Эстонии и Литве.

Так, 28 февраля экшн «Захар Беркут» выйдет в кинотеатрах сразу в трех странах Балтии: в Латвии с локальной названием NEUZVARAMĀ CILTS, в Литве NENUGALĖT и в Эстонии ALISTAMATUD.

Дистрибуцией фильма в Прибалтике занимается компания Volga.

Напомним, «Захар Беркут» – киноадаптация повести Ивана Франко, которую снял Ахтем Сеитаблаев. В съемках задействованы иностранные актеры Роберт Патрик («Терминатор 2»), Томми Флэнаган («Сыновья анархии») и Алекс Макниколл («Аксель»), Элисон Дуди («Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Вид на убийство») и Поппи Дрейтон («Аббатство Даунтон», «Русалочка»). Премьера фильма состоялась 10 октября 2019 года.

Фото: Film.ua

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