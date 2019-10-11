«Захар Беркут»: запоздалый блокбастер

В середине 2000-х годов украинское телевидение постоянно крутило трилогию «Властелин колец», первую половину фильмов о Гарри Поттере и другие большие франшизы, а школы отправляли детей в старые госхозные кинотеатры, где показывали бюджетные семейные ленты производства студий DreamWorks и Disney. Современное поколение украинцев успело насытиться классическими голливудскими историями и теперь пытается искать себя на условных «нетфликсах», где все те же шаблонные истории можно поменять на что-то новое и уникальное: от «Очень странных дел» до «Темного кристалла».

Именно в такую эпоху деунификации контента выходит «Захар Беркут» Ахтема Сеитаблаева. И не предлагает зрителю абсолютно ничего нового. Оригинальная история Ивана Франко о карпатской общине, противостоящей монгольской орде, не нашла свою уникальную форму.

Повесть-первоисточник «Захар Беркут» не концентрируется на одном герое, а представляет срез целого народа, который облечен в образы деревенского старейшины и других персонажей. В народе находится место и для предателей, и для героических личностей, но он все равно остается центральным персонажем произведения. Посредством любовной и драматической линий Иван Франко приближает героев своей легенды к читателю, но они лишь усиливают основной мотив борьбы за свою идентификацию и независимость.

Фильм «Захар Беркут» берет лишь декоративную составляющую древних Карпат и концентрируется на побочных сюжетных линиях, которые, в комплексе с большим количеством второстепенных персонажей, распыляют внимание, уводя от главного конфликта.