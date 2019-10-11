«Захар Беркут»: запоздалый блокбастер

В середине 2000-х годов украинское телевидение постоянно крутило трилогию «Властелин колец», первую половину фильмов о Гарри Поттере и другие большие франшизы, а школы отправляли детей в старые госхозные кинотеатры, где показывали бюджетные семейные ленты производства студий DreamWorks и Disney. Современное поколение украинцев успело насытиться классическими голливудскими историями и теперь пытается искать себя на условных «нетфликсах», где все те же шаблонные истории можно поменять на что-то новое и уникальное: от «Очень странных дел» до «Темного кристалла».
Именно в такую эпоху деунификации контента выходит «Захар Беркут» Ахтема Сеитаблаева. И не предлагает зрителю абсолютно ничего нового. Оригинальная история Ивана Франко о карпатской общине, противостоящей монгольской орде, не нашла свою уникальную форму.
Повесть-первоисточник «Захар Беркут» не концентрируется на одном герое, а представляет срез целого народа, который облечен в образы деревенского старейшины и других персонажей. В народе находится место и для предателей, и для героических личностей, но он все равно остается центральным персонажем произведения. Посредством любовной и драматической линий Иван Франко приближает героев своей легенды к читателю, но они лишь усиливают основной мотив борьбы за свою идентификацию и независимость.
Фильм «Захар Беркут» берет лишь декоративную составляющую древних Карпат и концентрируется на побочных сюжетных линиях, которые, в комплексе с большим количеством второстепенных персонажей, распыляют внимание, уводя от главного конфликта.
Каждый год в мировом прокате выходят десятки подобных картин, рассчитанных на массового зрителя. Они не пытаются исследовать новые формы жанра, не углубляются в тему, а лишь копируют формат успешных проектов, меняя названия и внешний вид героев. Такие оболочки порядком утомили аудиторию.
Примером этого могут служить два фильма, вышедших этой осенью. «Тайна печати дракона» – российско-китайское продолжение «Вия» 2014 года с колоссальным бюджетом в $50 млн и легендами мирового кино в касте. Фэнтезийное приключение не заинтересовало почти никого, собрав чуть больше $2 млн в кинопрокате Китая. В кинотеатры жителей Поднебесной не загнали даже Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, сыгравшие в ленте.
В это же время мировой прокат штурмует история, из которой можно было сделать целый аттракцион, как в «Отряде самоубийц». Но Warner Bros. и режиссер Тодд Филлипс намеренно отказались от идеи сделать из «Джокера» классическое «попкорновое» кино, несмотря на богатый на образы сеттинг DC. И это сработало – $234 млн только на старте кинопроката.
В конце сентября в рамках Kyiv Media Week прошла встреча с Александром Роднянским, главный посыл которой состоял в том, что миру необходим локальный контент: местные истории, рассказанные местными авторами. «Захар Беркут» мог стать идеальным примером такого контента, но подход к сеттингу и сюжету оказался недостаточно глубоким и своевременным. Чтобы не затеряться среди других фильмов на мировом рынке, куда собирается картина Ахтема Сеитаблаева, «Захар Беркут» должен был выйти 15 лет назад, когда такой фильм был бы еще в новинку.