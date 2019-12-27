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Задержанную журналистку «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили
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Задержанную журналистку «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили

от Telekritika
Telekritika 246

26 декабря в квартире Полухиной происходили обыски.

26 декабря в России задержали специальную корреспондентку «Новой газеты» Юлию Полухину. На данный момент журналистку отпустили. Об этом сообщается на сайте издания.

По информации ведомства, обыски и задержание Полухиной проводились в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое, возбужденного из-за деятельности «ЧВК Е.Н.О.Т». После допроса по этому делу, журналистку отпустили.

Обыски в квартире Полухиной проходили утром 26 декабря. По словам редакции, задержание и обыски журналистки связаны с материалами, которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, а также расследований фактов контрабанды. 

Напомним, ранее журналиста NewsOne вызвали на допрос по делу об убийстве Павла Шеремета.

Фото: «Новая газета» 

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