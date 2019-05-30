зачепило: «Чистое небо» и Publicis запускают челлендж для борьбы с нарушениями авторского права

Социальный челлендж #зачепило должен привлечь внимание пользователей к проблеме нарушения авторских прав. Организаторы планируют объяснять это явление словом «воровство» и убедить рядового пользователя, что покупать фильм, сериал, музыку или программу для компьютера – это круто и важно, сообщает «Чистое небо».

«С хештегом #зачепило лидеры мнений будут рассказывать в социальных сетях истории из собственной жизни, как они стали жертвами нарушения авторского права. Мы стремимся изменить отношение к незаконному использованию контента, ведь это реально кража. Такие действия не дают возможности развиваться талантам, приносят реальные финансовые убытки и уменьшают количество инвестиций в украинский продукт», – говорится в сообщении.

Цель инициативы показать пользователям, что «платить за контент – модно», это «повышает статус среди окружения» и становится «предметом для гордости». «На самом деле пользоваться легальным дешевле, чем кажется, а также есть большое количество возможностей, где можно посмотреть/послушать материалы даже бесплатно», – объясняют в «Чистом небе».

В антипиратской ассоциации акцентируют на том, что фильмы и книги это такой же товар, как и «новые шины на автомобиль, пшеничный батон или пакет молока». Нелегальное распространение контента ставит под угрозу развитие креативной экономики. Создание собственного аудиовизуального продукта – это тысячи высококвалифицированных рабочих мест, экологическое производство, развитие творчества, привлечение денег из-за границы: «Из-за незаконного потребления контента в сети интернет существенно страдает экономика нашей страны. Например, украинский фильм, который пользователи “слили” в интернет, не только не возвращает вложенные в него деньги, но и не приносит прибыли, которая может быть вложена в новый. Вот и ответ на вопрос, почему в Украине нет украинского кино».

«Почему #зачепило? Потому что когда касается непосредственно тебя, очень больно и «цепляет», – объясняет директор «Чистого неба» Екатерина Федорова. – А наш челлендж – о личном. Только на примере можно объяснить, что не так, когда используешь чужую интеллектуальную собственность. Ведь интеллектуальная собственность – это такая же частная собственность. Зацепить может не только кумиров миллионов (хотя их на самом деле это касается больше всего) – ежедневно с воровством авторских прав сталкиваются тысячи людей, например, фотографы или музыканты, когда «стянули»».

Рекламная группа Publicis победила с челленджем в конкурсе «Интеллектуальная собственность – такая же частная собственность». Асоциация предлагает написать пользователям сети свое отношение к воровству контента на странице #зачепило.

Напомним, челлендж был анонсирован в финальной части общего спецпроекта «Чистого неба» и «Телекритики», который рассказывал о зрителях и доступности легального контента.

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