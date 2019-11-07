За 10 месяцев в Украине зафиксировано 208 случаев нарушения свободы слова — ИМИ

За 10 месяцев 2019-го года “Институт массовой информации” зафиксировал в Украине 208 нарушений свободы слова. Об этом организация сообщила на своем сайте. Большинство нарушений (149 случаев) касались физической агрессии против журналистов.

За аналогичный период 2018 года было зафиксировано 201 нарушение свободы слова, из которых 147 случаев касались физической агрессии.

Также впервые за три года в Украине зафиксировали случай убийства журналиста. Так, 20 июня в больнице умер черкасский журналист Вадим Комаров, который так и не вышел из медикаментозной комы после нападения в мае.

Основными категориями нарушений свободы слова в Украине на ноябрь 2019 года, стали такие случаи:

препятствование журналистской деятельности — 89 случаев (в 2018-м году – 80 случаев);

угрозы — 31 (2018 – 27 угроз);

избиение — 18 (2018 – 28 случаев);

непредоставление доступа к информации — 17 (2018 — 15 случаев);

кибератаки — 15 (в 2018-м схожая ситуация – 14 случаев).

В сравнении с прошлым годом, в 2019 году в Украине увеличилось количество случаев цензуры — 6 (за аналогичный период прошлого года их было два).

Эксперты ИМИ также констатировали, что президентские и парламентские выборы в Украине прошли демократично и с соблюдением прав журналистов.

Среди регионов Украины по количеству нарушений лидирует Киев и область (76 случаев). Второе место по количеству нарушений заняла Одесская (17 случаев), а третье место разделили между собой Волынь и Днепропетровщина — по 13 случаев каждая, на четвертом месте — Николаевская (12 случаев), на пятом -Полтавщина (10 случаев). На оккупированных территориях Украины работа независимых журналистов остается затрудненной.

Напомним, в октябре 2019-го в ОРДО украинского журналиста и блогера Станислава Асеева приговорили к 15 годам заключения по решению так называемого «верховного суда» самопровозглашенной республики.

В течение последних 5 лет эксперты зафиксировали более 300 случаев давления на журналистов в Крыму, включая нападения, пытки, задержания, захват имущества, обыски и угрозы.

Фото: Pixabay, IMI

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