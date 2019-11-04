Прокуратура расследует 50 случаев преследования журналистов в Крыму

Прокуратура АРК занялась расследованием более 50 фактов нарушения прав журналистов в Крыму. Об этом сообщает ZMINA.

По словам начальника прокуратуры АР Крым Вадима Лушпиенко, оккупационная власть уничтожает любые проявления свободы слова в Крыму и блокирует доступ граждан к объективной информации.

«Все чаще встречаются случаи открытого давления на журналистов, активистов и блогеров. Деятельность независимых СМИ постоянно находится под прицелом так называемых «правоохранительных органов» страны-оккупанта», — поделился Лушпиенко.

Исследовательница Крымской правозащитной группы (КПГ) Ирина Седова рассказала, что правозащитники за пять лет оккупации Крыма задокументировали более 300 случаев нарушения свободы слова и прав журналистов на полуострове. В это число вошли: угрозы и нападения, незаконные задержания, пытки, захват имущества, обыски, запреты на съемки, откази в доступе к информации и другое.

В связи с этим около сотни крымских журналистов и десять редакций СМИ были вынуждены покинуть Крымский полуостров и выехать на материковую часть территории Украины. Многие журналисты из-за цензуры и опасений преследования ушли из профессии, а двадцать украинских интернет-изданий полностью заблокированы в Крыму.

По оценке Freedom House, уровень свободы слова в Крыму с 2014 года упал к одному из худших в мире. В отчете организации говорилось, что по 100-балльной шкале (где 100 — это худший показатель) полуостров получил 94 балла и вошел в список «худших из худших» территорий. При этом такие страны, как Сирия и Иран получили 90 баллов, а Россия — 83 балла. По данным Freedom House, хуже со свободой слова чем в Крыму — только в Узбекистане (95 баллов) и Северной Корее (98 баллов).

«Нельзя сказать, что до оккупации Крыма ситуация со свободой слова на полуострове была идеальной, однако независимые СМИ и журналисты работали в целом беспрепятственно и даже в государственных СМИ не приходилось говорить о всеобъемлющей цензуре»,- заявила журналистка из Севастополя Татьяна Рихтун.

В 2014 году она подверглась нападению во время работы у штаба ВМС Украины, который блокировала так называемая «самооборона Севастополя», за которой скрывались российские военные без опознавательных знаков.

Татьяна Рихтун отметила, что сейчас наиболее критическая ситуация с преследованием для тех, кто пытается освещать нарушения прав человека и репрессии в условиях отсутствия на полуострове независимых СМИ. «Они стали следующей мишенью для оккупационных властей. Как минимум девять гражданских журналистов, которые принадлежали к инициативе «Крымская солидарность», находятся за решеткой по обвинению в «терроризме», — сказала она.

Председатель Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик отмечает: несмотря на то, что Украина до сих пор не вернула контроль над Крымом, есть ряд шагов, которые можно делать для преодоления безнаказанности за преступления против журналистов, совершенных на территории оккупированного полуострова: «Во-первых, это работа правозащитных организаций, которые фиксируют эти преступления в Крыму и передают информацию международным организациям. Во-вторых, это действия национальных правоохранительных органов, прокуратуры Автономной Республики Крым, которая должна открывать уголовные производства по этим фактам; В-третьих, это обжалование незаконных действий оккупационных властей по отношению к журналистам в международных судебных инстанциях, например, в Европейском суде по правам человека».

Также Печончик заявила, что важно, чтобы демократические страны уже сейчас вводили персональные санкции в отношении лиц, которые преследовали журналистов в Крыму.

Фото: Unsplash

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