YouTube защитит детей от педофилов: YouTube Kids станет отдельным сайтом

YouTube Kids, который изначально был разделом видеосервиса, станет отдельным сайтом. Такое решение в компании приняли, чтобы еще больше защитить детей от внимания педофилов. Информация об этом появилась на сайте службы поддержки Google.

Поводом для такого решения стало то, что у YouTube часто возникали проблемы, связанные с детскими видео. Разработчикам пришлось закрыть комментарии к роликам с маленькими детьми из-за большого количества сообщений от педофилов. Создание отдельного сайта должно защитить детей от неприятных комментариев и неподходящего контента.

«Мы сделали YouTube Kids, чтобы создать более безопасную среду для детей, чтобы исследовать их интересы и увлечения, и в то же время предоставили родителям инструменты для настройки пользования сервисом. Мы продолжаем улучшать приложение, основываясь на отзывах родителей и экспертов», – говорится в сообщении компании.

Одной из функций станет возможность выбирать подходящий контент для своих детей. На YouTube Kids будет доступен для выбора контент для трех возрастных категорий с содержанием, релевантным каждой из них.

Дошкольникам (от 4 лет) предложат видео, развивающее любовь к творчеству, обучению и исследованиям.

Категория контента для младших школьников (5–7 лет) позволит детям исследовать свои интересы и искать самые разные темы, включая песни, мультфильмы, поделки и многое другое.

Контент для старших (от 8 до 12 лет) предназначен для того, чтобы дети, у которых появляется больше независимости, могли искать музыкальные видео, игры, читали семейные блоги, научные ролики и многое другое.

Запуск отдельного сайта YouTube Kids запланирован на конец недели.

Напомним, «Телекритика» писала, что канал ПЛЮСПЛЮС запускает мультфильм «Говоримо українською».

Фото: YouTube