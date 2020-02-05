YouTube закрывает классический интерфейс

Видеосервис YouTube отключает старый интерфейс и переводит всех на Material Design. Это через три года после официального редизайна YouTube. В Google это объяснили тем, что классический дизайн видеохостинга не просто визуально устарел, но и не имеет множества запрашиваемых пользователями функций, сообщает YouTube Help.

Классический интерфейс YouTube станет недоступным с марта 2020 года. Пользователи должны будут использовать интерфейс в стиле Material Design.

Остающиеся на классическом интерфейсе YouTube пользователи получат уведомление с предложением перейти на новый дизайн сервиса. Для этого может понадобиться перейти на современный браузер, о чем также сообщит уведомление.

Отметим, в июле 2019 года YouTube обновил интерфейс и улучшил инструменты приложения YouTube TV. Одним из важных изменений стала прогрессивная перемотка вперед.

Напомним, в 2019-м YouTube принес $4,72 млрд за 4 квартал и $15,15 млрд за год — это на 36% больше, чем годом ранее. Google впервые за 14 лет раскрыл такую информацию.

Фото: unsplash

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