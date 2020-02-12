YouTube планирует стать агрегатором для других видеосервисов

YouTube хочет предоставить пользователям возможность подписаться на услуги других развлекательных компаний – Showtime, HBO, Netflix и других. Цель – удержать базу пользователей в материнской компании – Google и монетизировать ее. Об этом пишет The Verge.

Таким образом YouTube будет следовать за Amazon и Apple – двумя крупнейшими агрегаторами услуг, которые получают часть дохода от каждой регистрации своих пользователей на сторонних ресурсах.

The Verge считает, что для успешности проекта YouTube должен выбрать правильных партнеров, так как Facebook уже проводил аналогичный эксперимент и не взял в партнеры ни одного из самых популярных игроков и провалился. Также YouTube необходимо создать комфортную и удобную экосистему. К примеру, покупая что-то на сайте Amazon, клиент там же платит и за стриминг компании – Amazon Prime Video. Google придется создать такую же комфортную среду.

BMO Capital Markets прогнозирует, что Amazon «получит $2,6 млрд из своих каналов в 2019 году, увеличившись до $3,6 млрд в 2020 году».

Напомним, cтало известно, что видеосервис YouTube отключает старый интерфейс и переводит всех на Material Design. Это через три года после официального редизайна YouTube.

Фото: unsplash

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