🚫 YouTube отказался выдать «золотую кнопку» каналу «RT на русском»

В конце апреля YouTube-канал «RT на русском» международного российского пропагандистского новостного телеканала RT набрал 1 млн подписчиков. Когда редакция RT обратилась в YouTube, чтобы получить «золотую кнопку» (выдается после миллионного подписчика), работники службы поддержки сообщили, что канал не соответствует критериям присуждения этой награды, сообщается на сайте телеканала.

В службе поддержки сервиса сотрудникам телеканала уточнили, что «золотую кнопку» не выдают аккаунтам, которые получают финансирование от государства. «По результатам рассмотрения заявки данного канала было признано, что он не соответствует критериям присуждения Creator Award. Эта награда вручается исключительно на основании решения YouTube, при этом существуют некоторые исключения. Примите к сведению, что критерии YouTube исключают каналы, частично или полностью финансируемые государственными органами», – говорится в сообщении службы поддержки YouTube.

Телеканал отмечает, что на странице справочного центра YouTube содержится информация о критериях, согласно которым сервис присуждает эти награды. Там не говорится, что каналы, финансируемые государством, не получают этот знак отличия. Но также отмечается, что канал на видеохостинге должен иметь «хорошую репутацию», у него должны отсутствовать предупреждения о нарушении авторских прав и принципов сообщества. «Правила не изменились, каждый канал перепроверяется командой, и к правилам могут применяться исключения, о которых команда написала в своем ответе: “Примите к сведению, что критерии YouTube исключают каналы, частично или полностью финансируемые государственными органами”. К сожалению, финальное решение по таким вопросам остается за командой», – разъяснили RT в службе поддержки YouTube.

Телеканал также акцентирует, что YouTube-каналы RT на других языках (английский и испанский) уже получили аналогичные награды, а «RT на русском» в 2014 году удостаивался «серебряной кнопки», когда число подписчиков на YouTube достигло 100 тысяч. RT en Español достиг миллиона подписчиков в ноябре 2017 года. Спустя два месяца в YouTube-аккаунте появилось уведомление, в котором предлагалось сообщить данные, куда следует отправить награду. «В офис RT она прибыла через несколько месяцев – в апреле 2018-го. И никаких вопросов государственное финансирование канала у видеохостинга не вызвало», – добавляет телеканал.

Как результат – на телеканале обвинили видеохостинг в двойных стандартах. «Двойные стандарты в трансграничных платформах никуда не делись. Они существуют с момента создания. Начиная от борьбы с конкурирующими проектами и заканчивая политической борьбой с определенными структурами, которые не близки по духу организаторам этих платформ», – цитирует одного из своих менеджеров телеканал.

Напомним, YouTube отмечает роль каналов в привлечении новых зрителей на площадку символической наградой в виде кнопки. Помимо «золотой кнопки», существует «серебряная кнопка» (100 тыс. подписчиков), «бриллиантовая» (10 млн подписчиков) и «рубиновая» (50 млн подписчиков).

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