👨‍💻 Высшая школа Media & Production 1+1 media о планах на 2019

В соответствии с потребностями медиаиндустрии в этом году будут запущены 15 учебных курсов и 20 мастер-классов. Интересно, что в 2019 Школа будет делать акцент на B2B-направление, поддержку обеспечения доступа к медиаобразованию и розыгрыш образовательных грантов, продолжение развития Детской медиашколы, запуск онлайн-платформы для преподавания отдельных курсов и выход на международный образовательный рынок.

Согласно запросам в киноиндустрии, в этом году запустят курс актерского мастерства, сценарный курс, а также курс трансформация ТВ в Digital. Для тех, кто не имеет возможности лично проходить обучение в Высшей школе Media & Production 1+1 media будет реализован онлайн-формат обучения. Среди направлений, которые станут доступны онлайн, такие курсы, как: музыкальный продюсер, телевизионный продюсер, мастерство практического монтажа, celebrity management, основы журналистики, сценарный курс, трансформация ТВ в Digital и редактор реалити-шоу.

Уделят внимание и детям. Так как многие родители желают развивать у ребенка коммуникационные способности, Детская медиашкола продолжит активно развиваться. Ребенок сможет попробовать себя в разных медиапрофессиях и загореться интересом в пользу будущей профессии.

В ближайших планах – масштабирование B2B-услуги: работа с конкретными коммуникационными потребностями компаний, такими как построение успешной коммуникации со СМИ, важность месседжей, PR, осознание работы с репутационными рисками и другие.

«В Высшей школе Media & Production наша команда быстро реагирует на запросы работодателей в медиаиндустрии. Проводя глубинный мониторинг сферы коммуникаций, диджитала, журналистики и телевизионного производства, мы анализируем потребности рынка и запускаем новые учебные курсы. Вместе с тем, понимая недостаток высококвалифицированных специалистов, мы готовим выпускников не только с теоретическим, но и с практическим бэкграундом. А еще в 2019 мы еще больше сфокусируемся на направлении предоставления образовательных услуг для бизнеса, ведь сегодня каждая компания уже является медиа для своей целевой аудитории», – комментирует Юрий Билокур, руководитель Высшей школы Media & Production.

Напомним, Высшая школа Media&Production группы 1+1 media и STUDY Academy открыли единственную в Украине международную медиашколу.

Фото: school.1plus1.ua