👨‍💻 Высшая школа Media & Production 1+1 media о планах на 2019
НовостиСМИТВ

👨‍💻 Высшая школа Media & Production 1+1 media о планах на 2019

от Telekritika
От Telekritika 79
Главная Новости 👨‍💻 Высшая школа Media & Production 1+1 media о планах на 2019

Подробно о планах на нынешний год Высшей школы Media & Production 1+1 media.

В соответствии с потребностями медиаиндустрии в этом году будут запущены 15 учебных курсов и 20 мастер-классов. Интересно, что в 2019 Школа будет делать акцент на B2B-направление, поддержку обеспечения доступа к медиаобразованию и розыгрыш образовательных грантов, продолжение развития Детской медиашколы, запуск онлайн-платформы для преподавания отдельных курсов и выход на международный образовательный рынок.

Согласно запросам в киноиндустрии, в этом году запустят курс актерского мастерства, сценарный курс, а также курс трансформация ТВ в Digital. Для тех, кто не имеет возможности лично проходить обучение в Высшей школе Media & Production 1+1 media будет реализован онлайн-формат обучения. Среди направлений, которые станут доступны онлайн, такие курсы, как: музыкальный продюсер, телевизионный продюсер, мастерство практического монтажа, celebrity management, основы журналистики, сценарный курс, трансформация ТВ в Digital и редактор реалити-шоу.

Уделят внимание и детям. Так как многие родители желают развивать у ребенка коммуникационные способности, Детская медиашкола продолжит активно развиваться. Ребенок сможет попробовать себя в разных медиапрофессиях и загореться интересом в пользу будущей профессии.

В ближайших планах – масштабирование B2B-услуги: работа с конкретными коммуникационными потребностями компаний, такими как построение успешной коммуникации со СМИ, важность месседжей, PR, осознание работы с репутационными рисками и другие.

«В Высшей школе Media & Production наша команда быстро реагирует на запросы работодателей в медиаиндустрии. Проводя глубинный мониторинг сферы коммуникаций, диджитала, журналистики и телевизионного производства, мы анализируем потребности рынка и запускаем новые учебные курсы. Вместе с тем, понимая недостаток высококвалифицированных специалистов, мы готовим выпускников не только с теоретическим, но и с практическим бэкграундом. А еще в 2019 мы еще больше сфокусируемся на направлении предоставления образовательных услуг для бизнеса, ведь сегодня каждая компания уже является медиа для своей целевой аудитории», – комментирует Юрий Билокур, руководитель Высшей школы Media & Production.

Напомним, Высшая школа Media&Production группы 1+1 media и STUDY Academy открыли единственную в Украине международную медиашколу.

Фото: school.1plus1.ua

Вас так же может заинтересовать

Стася Ровинская обвела вокруг пальца опера по вызову

26.07.2018

MONATIK побывал в Лондоне на концерте своего кумира

10.07.2018

Ольга Сумская и Кирилл Дыцевич показали фото со...

08.08.2018

Обиженный отец Меган Маркл не придет на свадьбу...

15.05.2018

Готовим с дель Торо: из чего сделан фильм...

15.01.2018

Почему бог создал змей раньше, чем адвокатов: отвечает...

03.07.2018

В погоне за лидерством: IMDb запустил потоковый видеоканал,...

14.01.2019

Скандал на паркете: Леся Никитюк закрыла рот Владу...

10.09.2018

Нацсовет проведет внеплановую проверку канала NewsOne

21.09.2018

Офис Совета Европы напомнил украинским журналистам о проблеме...

19.04.2018
FacebookTwitter
0