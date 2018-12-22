Открыта первая международная медиашкола в Украине
БизнесНовости

Открыта первая международная медиашкола в Украине

от Telekritika
От Telekritika 18
Главная ТВБизнес Открыта первая международная медиашкола в Украине

Высшая школа Media&Production группы 1+1 media и STUDY Academy открыли единственную в Украине международную медиашколу.

Совместный  Образовательный проект будет обеспечивать основательную подготовку для обучения за рубежом, гарантировать поступление на творческие специальности в ведущие университеты Канады, США, Англии, ЕС и предоставлять опыт для наработки качественного портфолио для старта медиакарьеры выпускников. Учебный блок медиапредметов будут проводить лучшие специалисты украинского медиарынка. Благодаря этому студенты получат знания и опыт в сфере телевидения, журналистики и медиаменеджмента.

Программа обучения рассчитана на 1–2 года. Для старшеклассников период будет формироваться в зависимости от возраста ученика и уровня английского языка, а для студентов и выпускников – в зависимости от уровня английского языка.

«Мы создали первый в Украине образовательный проект, который будет обеспечивать и академическую, и практическую подготовку к поступлению на специальности сферы медиа зарубежных университетов», – комментирует Валентина Кресько, координатор программы от STUDY Academy.

График обучения составлен по формату «оптимизации времени», поскольку позволяет совмещать учебу в Украине с основательной подготовкой к поступлению и курсом медиаобразования. Все занятия будут проходить в удобное внеучебное время в центрах STUDY Academy, Высшей школе Media&Production и в хедофисе 1+1 media, в частности, в студиях ТСН и «Сніданок з 1+1».

«Такой проект даст студентам и выпускникам Высшей школы Media&Production новые возможности в получении медиаспециальностей. Мы первыми в Украине выходим на международный уровень качества знаний», – комментирует Юрий Билокур, руководитель Высшей школы Media&Production.

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Будто в последний раз: актер Джейми Фокс закатил...

27.06.2018

Украинский журналист в плену ДНР объявил голодовку

06.07.2018

До полной блокировки Telegram остались считанные часы

16.04.2018

Культурная новость дня: в Киев едут Massive Attack

24.01.2018

Зибров ушел из «Танців з зірками» с ощущением...

10.09.2018

Facebook будет проверять фото и видео на фейки

14.09.2018

«1+1 медиа» ищет таланты при помощи нового ресурса...

21.03.2018

Горел новый телеканал Мураева

16.10.2018

Брижит Бардо считает участниц движения Me Too лицемерками

18.01.2018

Фильм «Эфир» поборется за приз на кинофестивале в...

09.10.2018