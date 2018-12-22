Открыта первая международная медиашкола в Украине

Совместный Образовательный проект будет обеспечивать основательную подготовку для обучения за рубежом, гарантировать поступление на творческие специальности в ведущие университеты Канады, США, Англии, ЕС и предоставлять опыт для наработки качественного портфолио для старта медиакарьеры выпускников. Учебный блок медиапредметов будут проводить лучшие специалисты украинского медиарынка. Благодаря этому студенты получат знания и опыт в сфере телевидения, журналистики и медиаменеджмента.

Программа обучения рассчитана на 1–2 года. Для старшеклассников период будет формироваться в зависимости от возраста ученика и уровня английского языка, а для студентов и выпускников – в зависимости от уровня английского языка.

«Мы создали первый в Украине образовательный проект, который будет обеспечивать и академическую, и практическую подготовку к поступлению на специальности сферы медиа зарубежных университетов», – комментирует Валентина Кресько, координатор программы от STUDY Academy.

График обучения составлен по формату «оптимизации времени», поскольку позволяет совмещать учебу в Украине с основательной подготовкой к поступлению и курсом медиаобразования. Все занятия будут проходить в удобное внеучебное время в центрах STUDY Academy, Высшей школе Media&Production и в хедофисе 1+1 media, в частности, в студиях ТСН и «Сніданок з 1+1».

«Такой проект даст студентам и выпускникам Высшей школы Media&Production новые возможности в получении медиаспециальностей. Мы первыми в Украине выходим на международный уровень качества знаний», – комментирует Юрий Билокур, руководитель Высшей школы Media&Production.