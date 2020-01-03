Выручка Disney за 2019 год составила $13,2 млрд

Walt Disney Studios опубликовала данные о выручке за 2019 год, пишет Deadline.

В течение календарного года Walt Disney Studios объявила о совокупной валовой выручке в размере $13,2 млрд, которые включают в себя релизы от Disney и Fox.

Краткое изложение основных моментов 2019 года:

во всем мире Disney (без Fox) впервые в истории превысил отметку в $11 млрд, превзойдя предыдущий рекорд отрасли в $7,6 млрд (установленный Disney в 2016 году); финальные мировые затраты на 2019 год составили $11,1 млрд. Это уже третий раз, когда Disney прошел отметку в $7 млрд (2016, 2018, 2019);

международные валовые сборы в размере $7,3 млрд представляют собой отраслевой рекорд, превышающий $4,6 млрд, установленный Disney в 2016 году; это уже четвертый раз, когда Disney превышал отметку в $4 млрд (каждый год с 2016 года);

внутренние валовые сборы в размере $3,7 млрд также представляют собой отраслевой рекорд, превышающий $3,1 млрд, установленный Disney в 2018 году; это уже третий раз, когда Disney превышал отметку в 3 млрд (2016, 2018, 2019);

в 2019 году Disney выпустил семь рекордных фильмов (от четырех разных студий), превосходящих мировую отметку в миллиард долларов: «Капитан Марвел», «Мстители: финал», «Аладдин», «История игрушек 4», «Король лев», «Холодное сердце 2», «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение»;

Disney также выпустил 2 из 10 лучших глобальных релизов всех времен («Мстители: финал» и «Король лев»); и 7 из 9 лучших фильмов года на сегодня во всем мире; Marvel Studios выпустили 3 из 5 лучших фильмов года в мире («Мстители: финал», «Человек-паук: Вдали от дома», «Капитан Марвел»).

Издание также отмечает, что не всем фильмам компании удалось добиться успеха в прокате. «Дамбо» заработал 114,8 миллиона долларов в домашнем прокате и 353,3 миллиона по всему миру. С учётом бюджета в 170 миллионов долларов и затрат на маркетинг можно считать, что студия потеряла деньги. Другой пример — «Малефисента: Владычица тьмы», заработавшая 113,3 миллиона в США и 490,4 миллиона по всему миру.

Ранее стало известно, что Netflix потерял 1,1 миллиона подписчиков в США из-за Disney+.

Фото: Unsplash

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