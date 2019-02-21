Выборы заставляют Facebook ужесточить правила
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Выборы заставляют Facebook ужесточить правила

от Telekritika
От Telekritika 14
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Facebook намерен ужесточить правила предвыборной рекламы в Украине.

Продакт-менеджер соцсети Сара Шифф сообщила о том, что в связи с выборами президента Украины 31 марта, в середине марта вступят в силу новые правила предвыборной рекламы в Фейсбук. Отмечается, что уже с предыдущей недели в соцсети начали временно блокировать зарубежную предвыборную рекламу относительно Украины.

«Это часть наших мер по предотвращению внешнего влияния. Помимо этого в середине марта мы намерены установить в Украине новые правила размещения политической рекламы, аналогичные тем, которые ранее были установлены в США, Бразилии, Индии и Великобритании», – комментирует Сара Шифф.

С приходом нововведений будет ужесточена идентификация лиц, которые хотят разместить рекламу. В Facebook будут проверять подлинность личности, запрашивая документы об идентификации личности и документы, подтверждающие, что человек является тем, кем представляется.

Также после ужесточенных правил появится возможность детального анализа предвыборной рекламы: сколько времени было потрачено на рекламу, сколько она собрала эмоций, является ли она актуальной, демографический срез о лицах, просмотревших рекламу: возраст, пол, место. Вся информация будет размещена в так называемой «библиотеке рекламы», которая доступна для всеобщего ознакомления.

Напомним, что МИП и Facebook поговорили о выборах в Украине.

Фото: Getty Images

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