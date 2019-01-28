МИП и Facebook поговорили о выборах в Украине
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МИП и Facebook поговорили о выборах в Украине

от Telekritika
От Telekritika 31
Главная Новости МИП и Facebook поговорили о выборах в Украине

Две стороны обсудили сотрудничество с целью обеспечения защищенности избирательных процессов в Украине от враждебных влияний. Об этом сообщается на сайте МИП.

Facebook серьезно относится к нарушениям стандартов сообщества и планирует усилить меры безопасности во время проведения выборов в Украине.

23 января состоялась встреча министра информполитики Юрий Стеця, его заместителя Дмитрия Золотухина и государственного секретаря МИП Артема Биденко, а также руководителя направления публичной политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Габриэллы Чех и руководителя направления публичной политики по вопросам выборов Facebook Аники Геисел, сообщает пресс-служба МИП .

МИП и Facebook поговорили о выборах в Украине«Мы высоко ценим совместную работу с Facebook в области информационной безопасности, в частности верификацию страниц украинских органов власти, противодействие фейковым новостям и усилия по обеспечению невмешательства в выборы в Украине, как в президентские, так и в парламентские», – отметил министр Юрий Стець.

«Мы благодарны Facebook за невероятную работу, которую компания сделала, обнаружив и удалив большое количество связанных фейковых профилей, групп и страниц. Для нас это важно, поскольку одна из двух обнаруженных сетей ботов, которые управлялись из России, использовалась для информационных операций в Украине», – отметил Дмитрий Золотухин, заместитель министра информполитики.

МИП и Facebook поговорили о выборах в УкраинеГабриэлла Чех заверила, что Facebook серьезно относится к нарушениям стандартов сообщества и планирует усилить меры безопасности во время проведения выборов в Украине. А ее коллега Аника Геисел рассказала об одной из функций, которая уже стала доступна украинским пользователям накануне избирательной гонки. Теперь в информации о популярной странице можно узнать, из какой страны ее администратор и какая активная реклама запущена от имени страницы.

Напомним, в Facebook удалили аккаунты, связанные с фейками об Украине.

Фото: пресс-служба МИП.

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