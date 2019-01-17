В Facebook удалили сотни аккаунтов, связанных c пропагандистским Sputnik и фейками об Украине
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В Facebook удалили сотни аккаунтов, связанных c пропагандистским Sputnik и фейками об Украине

от Telekritika
От Telekritika 11
Главная Интернет В Facebook удалили сотни аккаунтов, связанных c пропагандистским Sputnik и фейками об Украине

Компания Facebook сообщила об удалении нескольких сотен аккаунтов и страниц, заподозренных во «вводящем в заблуждение поведении».

Эти страницы могли быть связаны с Россией, а также с российским пропагандистским информагентством Sputnik, сообщила Facebook в своем блоге. «Мы обнаружили две операции, произведенные из России: первая касалась целого ряда стран, вторая относилась к Украине. Мы не нашли каких-либо связей между этими операциями, но в них использовалась похожая тактика – создание сети аккаунтов, вводящих в заблуждение относительно того, кто они и чем занимаются»,  говорится в сообщении.

Первая операция, согласно заявлению компании, затрагивала страны Балтии, Центральной Азии, Кавказа, Центральной и Восточной Европы. Для ее пресечения было удалено 364 страницы и аккаунтов в соцсети, которые позиционировали себя как независимые новостные ресурсы.

«Несмотря на их попытки скрыть свое происхождение, мы обнаружили, что эти страницы и аккаунты связаны с сотрудниками Sputnik, московского информагентства, а также – что отдельные страницы регулярно освещали темы недовольства НАТО, протестных движений и противодействия коррупции»,  уточняют в заявлении.

У удаленных страниц и аккаунтов было около 790 тысяч подписчиков, а на их рекламу было потрачено порядка 135 тысяч долларов.

В рамках пресечения второй операции, имеющей отношение к Украине, было удалено 107 страниц и аккаунтов, а также 41 аккаунт в Instagram. На этих страницах размещались новости, связанные с НАТО, протестами и здравоохранением. Среди постов с этих страниц, которые Facebook приводит в качестве примера, новости об уходе США из Сирии, «томос-туре» президента Петра Порошенко и коммунальных проблемах в Житомире.

В агентстве Sputnik заявили, что Facebook удалила несколько страниц редакций в странах ближнего зарубежья и назвали действия компании политически мотивированными. «Решение однозначно чисто политическое, фактически цензура – заблокировано семь страниц редакций в странах ближнего зарубежья. Редакции Sputnik занимаются новостями и делают это хорошо. И если блокировка – это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет»,  заявили в агентстве, передает «Русская служба ВВС».

Новостное агентство Sputnik, вещающее более чем на 30 языках мира, является одним из проектов государственной медиагруппы «Россия Сегодня». Sputnik включает в себя сайты, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik на английском, арабском, испанском и китайском языках выходят круглосуточно.

Напомним, социальная сеть Facebook приняла решение ужесточить правила для распространения политической рекламы в Украине из-за выборов президента, которые состоятся в марте 2019 года.

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