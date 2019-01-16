Facebook ограничит политическую рекламу в Украине

В платформе считают, что Facebook с 2016 года стал для политиков и их противников средством распространения фальшивых новостей и другой пропаганды. Примечательно, что новые правила для политической рекламы коснуться не только Украины, но и стран ЕС, Индии и Нигерии.

По словам директора компании по глобальной политике и охвату Кэти Харбат, начиная со среды в Нигерии только рекламодатели, расположенные в стране, смогут размещать предвыборную рекламу, связанную с выборами президента 16 февраля. Харбат также заявила, что такая же политика вступит в силу в Украине в феврале, поскольку выборы президента состоятся 31 марта.

Директор по управлению продуктами компании Роб Лезерн заявил, что в Индии (парламентские выборы в стране запланированы также на весну) Facebook разместит предвыборную рекламу в онлайн-библиотеке с возможностью поиска, начиная со следующего месяца. В Facebook считают, что хранение рекламы в библиотеке в течение семи лет является ключевым элементом борьбы с конфликтами.

По словам Лезерна, Евросоюз получит версию системы разрешений в преддверии парламентских выборов в мае. В компании надеются, что к концу июня у них будет набор инструментов, применимых к рекламодателям во всем мире.

Напомним, ужесточение правил распространения политической рекламы на Facebook началось после скандала с Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США 2016 года и неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook. После этого социальная сеть Facebook создала специальный отдел для борьбы с вмешательством в выборы, целью которого является предотвращение распространения ложной информации.

Как писала «Телекритика» ранее, самая дорогая политическая реклама оказалась у «Медиа группы Украина».

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