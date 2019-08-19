Все падает: стали известны тиражи британских газет

ABC сравнила тиражи самых крупных газет и журналов Великобритании за июль 2019 года с данными за июль прошлого года и пришла к выводу, что тиражи падают, сообщает PressGazette.

Среди платных газет лучше всего ситуация с тиражом у Guardian (-5%, 130 484 экз.). Среди бесплатных аналогичный процент снижения показала Evening Standard (-5%, 845 840 экз.). У бесплатной Metro результат -3% и 1 424 168 экз. Все остальные платные и бесплатные издания потеряли в тиражах еще больше. Хуже всего обстоят дела у воскресного выпуска Daily Star и у Sunday People (-18%).

Если говорить о женских журналах, падение тиражей у Cosmopolitan по сравнению с прошлым годом неимоверное (-32%). У Hello – -16%. А вот у Elle и Tatler – +1%. У Vogue особых изменений нет.

Среди новостных журналов тиражи The Economist рухнули на 39%, а у The Week Jounior +18%.

У Men’s Health – -11%, GQ – -6%. Esquire – -7%, National Geographic – -21%.

Недавно «Телекритика» писала, что подписные тиражи газет в Украине также существенно снизились.

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